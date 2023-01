Lui l'ha definito black humor, ma per molti si è trattato di una uscita inopportuna, fuori luogo ed irrispettosa. E così la battuta di Fedez è diventata "la polemica social del giorno". Una polemica che però rischia di non fermarsi qui, ma di diventare anche un problema per la Rai.

Cosa ha detto Fedez. Durante l'ultima puntata del podcast che conduce in rete insieme a Luis Sal - ed alla presenza del giornalista Gianluigi Nuzzi come ospite - Fedez è tornato a parlare del caso della ragazza scomparsa nel 1983 ad appena 15 anni, e di cui non si è saputo più niente. Un caso considerato tra uno dei più grandi misteri irrisolti della storia italiana. Un dolore che la famiglia si porta dietro da 40 anni.

Sentite cosa ha detto Fedez...Poi una fragorosa risata che ha lasciato tutti senza parole, perfino i presenti. Nuzzi, infatti, ha subito specificato: "Questo è black humor, sideralmente antitetico al mestiere di un giornalista". E il rapper ha rincarato la dose ammettendo che la cosa lo faceva molto ridere, "anche se non fa ridere".

Sempre parlando di Emanuela, Fedez ha poi ironizzato di nuovo dopo aver ascoltato il commento di Nuzzi che ricordava una frase pronunciata da Papa Francesco sulla Orlandi: "Emanuela sta in cielo". Un chiaro riferimento del pontefice al fatto che Emanuela sia morta, ma Fedez ha rilanciato con un'altra battuta: "O che faccia la pilota".

LA REPLICA DI PIETRO ORLANDI. "La risata di Fedez è stata sicuramente fuori luogo e un po’ mi è dispiaciuto. Ha sbagliato, ma ha parlato per un’ora di mia sorella e questa è la cosa che mi interessa di più", ha replicato Pietro, il fratello di Emanuela, provando a spegnere la polemica. Chissà, magari Fedez - che al momento tace - lo inviterà nella prossima puntata del podcast, proprio per ricucire i rapporti, in modo furbo, saggio.

EMANUELA ORLANDI SU TIKTOK. Un bello scivolone per Fedez, visto quanto gli italiani sono affezionati alla vicenda Orlandi e quanto il tema sia tornato attuale - non solo per la riapertura delle indagini da parte del Vaticano - ma anche nei numeri sui social: 41 milioni le visualizzazioni dell'hashtag Orlandi su TikTok, dove i giovani stanno chiedendo a gran voce giustizia e verità.

PERCHÈ E' UN PROBLEMA PER LA RAI. E' poi chiaro che, se il black humor di Fedez trova sicuramente un habitat consono in rete, meno si può dire del contesto in cui sta per approdare col suo podcast: Rai Due. Sì perché , secondo alcune indiscrezioni, proprio nelle settimane di Sanremo, cioè quelle in cui la moglie co-condurrà il festival, i Ferragnez proseguiranno la loro opera di colonizzazione approdando anche nella seconda rete.

Secondo i rumors dei giorni scorsi - mai smentiti dalla Rai - il podcast dovrebbe andare in onda per tutti i giorni del Festival alle 18.45 con un racconto di Sanremo proprio a firma Fedez e Luis Sal. Tutto questo avrebbe potuto finalmente rinsaldare i rapporti di Fedez con la rai, dopo il caos del primo maggio, quando il cantante creò un grave danno di immagine al servizio pubblico, accusandolo di censura.