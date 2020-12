Beneficenza in Lamborghini, bufera su Fedez. Il rapper: "La prossima volta in metro"

Nel weekend l'artista, a bordo della sua lussuosa auto, è andato in giro per Milano e ha donato pacchetti con mille euro a 5 persone incontrate per strada

Ogni passo una contestazione, anche quando si tratta di beneficenza. Ennesima polemica su Fedez, che nello scorso fine settimana, ha consegnato a bordo della sua Lamborghini in giro per Milano pacchetti con 1.000 euro in contanti a cinque persone incontrate per la strada. Fondi donati dai suoi fan sul canale Twitch.

La replica di Fedez

Criticato per aver utilizzato un'auto di lusso - secondo molti "di cattivo gusto" per un'iniziativa del genere - ma anche per essersi fatto riprenere mentre consegnava i soldi ai bisognosi, il rapper ha replicato su Twitter. "In merito alle polemiche derivate dall'iniziativa benefica di ieri, mi preme chiarire un paio di punti. Non ho scelto io né a chi né come distribuire gli aiuti. Per farlo ho usato la mia macchina, che mi sembra di capire sia da cambiare" ha scritto, pubblicando poi un video in cui spiega: "Twich è una piattaforma dove gli utenti donano dei soldi alle persone che fanno le live streaming e solitamente le persone che streammano si tengono giustamente i soldi, sono parte della loro remunerazione. Io non reputando di averne bisogno, perché streammo per passione, ho deciso di donarli questi soldi. Per rendere partecipi gli utenti, ho fatto scegliere a loro a chi donare quei soldi. Per trasparenza e correttezza nei confronti di chi aveva donato quei denari - continua Fedez - mi sono prodigato nel consegnarli, dedicando tutta la giornata di ieri a questa cosa. Mi dispiace leggere negli articoli il modello della mia macchina, come se fosse una discriminante. La mia macchina l'ho pagata regolarmente e non me ne vergogno. Mi dispiace che questa iniziativa sia stata percepita come di cattivo gusto, però se i miei utenti mi chiedono di fare qualcosa che è a fin di bene io non voglio esimermi dal farlo. Lo rifarei. Probabilmente la prossima volta prenderò la metro, se questo è il problema".