Luca Morisi indagato per droga, Fedez dà del pagliaccio a Salvini: "Prestategli un naso rosso"

"Amici circensi, se vi avanza un naso rosso con l'elastichino da prestare a Salvini, scrivetemi in privato". Così Fedez su Instagram dopo il caso mediatico nato attorno a Luca Morisi, guru della comunicazione social del leader della Lega che sarebbe indagato dalla Procura di Verona per cessione di stupefacenti.

L'attacco di Fedez

"Questa è la storia di un eroe contemporaneo - prosegue Fedez - Un uomo che ha sacrificato la sua intera vita a contrastare la piaga sociale delle droghe. Un uomo che andava a citofonare a casa della gente dicendo 'scusi lei spaccia' o che commentava la sentenza del caso Cucchi dicendo 'la droga fa male'". "Oggi - conclude il rapper - scopre di aver avuto al suo fianco un drogato, ma che magicamente non diventa un drogato, ma un amico da aiutare a rialzarsi. Sentite anche voi?".

Il caso Morisi

Il caso Morisi è scoppiato in queste ore. "Non ho commesso alcun reato ma la vicenda personale che mi riguarda rappresenta una grave caduta come uomo". Così ha chiesto scusa il guru della comunicazione di Salvini, che nei giorni scorsi ha lasciato il ruolo di social media manager del leader del politico. Una vicenda che ha molti punti oscuri ancora da chiarire ma che avrebbe avuto inizio quando alcuni giovani - fermati in auto dai carabinieri intorno a Ferragosto, e trovati in possesso di un liquido ritenuto stupefacente - avrebbero indicato Morisi come la persona da cui avevano ricevuto la sostanza.

"Quando un amico sbaglia e commette un errore che non ti aspetti, e Luca ha fatto male a se stesso più che ad altri, prima ti arrabbi con lui, e di brutto. Ma poi gli allunghi la mano, per aiutarlo a rialzarsi", ha commentato Salvini dopo la notizia di apertura dell'indagine.