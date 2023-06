Feltri fuori controllo, il messaggio ai gay: "È un'uscita di sicurezza, non un'entrata secondaria"

Un diario segreto letto da oltre 500 mila persone. Scrollando il profilo Twitter di Vittorio Feltri sembra proprio che il fondatore di Libero scriva tutto ciò che gli passi per la testa, senza censure né riflessioni approfondite. Esattamente come si fa - e si è liberi di fare - su un taccuino personale, appunto. Se invece si parla di un account social, pubblico, frequentatissimo, il discorso cambia. Soprattutto se sei un giornalista veterano e direttore di uno dei principali quotidiani nazionali, che per quanto apertamente schierato è pur sempre un quotidiano.

Feltri però non vuole capirlo, anzi, pare proprio divertirsi a stuzzicare, fino quasi a insultare, ogni possibile antagonista. L'ultima sparata è nei confronti degli omosessuali: "Cari amici gay - scrive su Twitter - lo volete capire che il c*** è un'uscita di sicurezza e non una entrata secondaria?".

Affermazione che ha scatenato un'ondata di indignazione. Tra i primi a replicare Ennio Ferlito, membro del Comitato Nazionale dei Radicali: "Caro direttore Feltri, noi tutti lasciamo che lei usi il suo c*** per esprimere i suoi pensieri, lasci gli altri liberi di usare i loro come cavolo gli pare. Grazie". E ancora tra i tanti commenti: "Buonasera Vittorio, le faccio sommessamente presente che la bocca serve anche ad ingerire liquidi analcolici, non soltanto quelli di gradazione superiore al 12%". La pagina Esercito di Cruciani incalza: "Quindi un fro*** deve essere casto Vittò?", e Feltri insiste senza arretrare di un centimetro: "I fr*** devono fare ciò che vogliono ma sappiano che il c*** è una uscita e non una entrata". In tanti fanno notare: "Questo è un consigliere di Fratelli d'Italia in Regione Lombardia".