"Donna è resilienza" e altre amenità. Le uniche 8 cose sensate viste sui social l'8 marzo

Crediti - Instagram @disegni.cinici

In quei social network in cui due settimane fa ci si stupiva della storia di Federica Granai, giovane donna assunta in azienda da un imprenditore dopo aver dichiarato di essere incinta (e occhio, perché qui quello bravo, nell'immaginario collettivo, era soprattutto l'imprenditore), tanto da rendere il suo "caso" virale letteralmente ovunque (da LinkedIn a Twitter), ieri si è celebrata la cosiddetta "Festa della Donna". E già questo basterebbe come paradosso: diritti percepiti come gentili concessioni. Ma del resto, chi di retorica gioisce di retorica perisce. Per buona pace della concretezza.

Eppure, in mezzo a questa giornata, ovvero l'otto marzo, che è vero apice dell'enfasi acchiappalike - ed in cui i due, miseri fronti polarizzati sono quelli del "mimosa sì" e quelli del "mimosa no", ovvero: quelli delle foto pixelate di fiori, ovvero i "boomer", e quelli del "la donna si celebra ogni giorno", che si ritengono più evoluti dei primi - c'è stato chi ha sgomberato la strada ai luoghi comuni. Parliamo di creator e gente comune che, con la forza di quella leggerezza che è l'esatto contrario della retorica, hanno riportato la Giornata Internazionale della Donna il profilo di Giornata in quanto tale, appunto, e non di Festa: ovvero, una ricorrenza tutt'ora in allerta rispetto a traguardi su cui c'è ancora da lavorare. In merito a pregiudizi a volte meno blasonati, ma altrettanto radicati. Dall'ipocrisia del linguaggio collettivo e mediatico all'orgasm gap. Ed in barba, va detto, dell'attivismo performativo di certi fashion influencer studiato a beneficio del marketing (qualcosa del tipo: "Auguri donne, fate tap qui per una crema corpo in omaggio del mio brand!").

"Ricordati di brillare" e altre amenità. Contro la retorica sull'essere speciale

In giro per l'Internet, ieri, è stato tutto un "Donna è resilienza", "Donna è multitasking", "Ricordati di brillare" ed altre amenità di fronte alle quali l'unica strada da intraprendere sarebbe giusto quella di far "brillare", appunto, la macchina a chi le pronuncia.

A dirla meglio di tutti è stata la conduttrice Daniela Collu, rivolgendosi direttamente ai social media manager ed in quanto portavoce di fronde di essere speciali che ambirebbero "solo ad essere normali": "Non siamo così dolcemente complicate - ha esordito su Instagram - Non siamo esseri speciali, non siamo esseri migliori degli uomini, non abbiamo più forza di loro. No principesse, no guerriere, no sensualità innata. No miracolo della vita". In sette parole: "Non ce dovete fa' rode il culo".

C'era bisogno di sottolinearlo? Sì. Basta guardare al profilo Twitter di Carlo Cottarelli, noto economista, che tira in ballo persino la Guerra in Ucraina: "Sarà un'impressione - scrive - ma penso che se al tavolo dei negoziati (per la guerra in corso e per altre guerre) ci fossero solo donne, credo che le speranze di pace aumenterebbero molto. Buon 8 marzo". Non sappiamo esattamente in base a quale ricerca pubblicata su Nature le donne sarebbero più portate a risolvere conflitti, ma è uno stereotipo, questo della donna che "se abbassasse le braccia, il cielo cadrebbe", insopportabile esattamente quanto quello che la vuole isterica e vittima di crisi uterine e randomiche. Radicato al punto che poco dopo, il profilo Twitter del Teatro La Fenice di Venezia, twittava: "La forza delle donne deriva da qualcosa che la psicologia non può spiegare. Gli uomini possono essere analizzati, le donne… solo adorate". Parole prese in prestito da Oscar Wilde, ma gliele si poteva pure lasciare.

Per fortuna però sui social c'è anche Edoardo Zaggia, creator da 70mila like su TikTok, di cui proponiamo qui sotto il video "Sei QUEL maschio, l'otto marzo". Laddove per QUEL maschio, si intende proprio quello che "Non cercare di essere grande donna, già il fatto che sei donna è grande".

"Non sai guidare? Che tr*ia!" La stand up di Chiara Becchimanzi

Sempre in merito al linguaggio, e alla discriminazione meno palese ma altrettanto radicata nell'immaginario collettivo, è interessante questo pezzo di stand up comedy di Chiara Becchimanzi, comica e conduttrice romana, che è ironica satira sugli insulti sessisti. E su quella che nei licei oggi si chiama "T world", per parafrasare la "N word", letteralmente (e finalmente) messa al bando tra le più giovani, in merito appunto all'emancipazione sessuale.

Contro l'Orgasm gap: Livio Ricciardi è il TikToker che insegna il piacere femminile

Parlando di emancipazione sessuale, c'è un uomo su TikTok, un giovane uomo, che parla di sessualità femminile. Si chiama Livio Ricciardi ed ha 100mila follower su TikTok. "Quanti partner sessuali è giusto avere secondo le statistiche?", gli hanno domandato ieri, nel giorno della Festa della Donna. Come se potesse esistere un numero opportuno ed utile da segnarsi sulle note dello smartphone per non risultare inopportune. La sua risposta è stata un invito a vivere la propria sessualità come meglio si crede, senza quei pudori che per troppo tempo hanno permeato l'immaginario femminile. La sua riposta lascia ben sperare che le giovani generazioni vadano a colmare quell'orgasm gap secondo cui solo il 65% delle donne eterosessuali raggiunge l'orgasmo durante il rapporto, contro l'89% degli uomini (dati: The Archive of Sexual Beahviour).

Interessante anche la sua riflessione sull'auto-oggettificazione del corpo, spesso femminile. Interessante perché capace di spostare il focus da donna-oggetto a donna-soggetto della sessualizzazione del proprio corpo, senza vittimismi di sorta.

Le Eterobasiche contro i luoghi comuni

Impossibile non pronunciarsi sul tema 8 marzo per le "Eterobasiche", ovvero le creator romane Valeria De Angelis e Maria Chiara Cicolani, che mettono al centro dei loro profili social (100mila follower su Instagram) i luoghi comuni dei maschi eterosessuali, facendo finire nel mirino i pregiudizi contro le femministe e gli stereotipi sui comportamenti sessuali delle donne, o sulle loro presunte incapacità. "Ma secondo te è pure 'a festa delle lesbiche?", domanda una, "Forse de quelle che sembrano femmine", risponde l'altra. E ancora: "Nel 2022 ancora la Festa della Donna? Mia nonna doveva fare la Festa della Donna, non loro".

Contro gli stereotipi di genere

A ragionare sui ruoli ancora stereotipati tra uomo e donna, è un post pubblicato dal profilo Instagram della rivista "Campaign Magazine", che ha collaborato con l'agenzia di ricerca Perspectus Global per valutare in che modo i bambini siano ancora colpiti da pregiudizi di genere inconsci: "Imagine" è una campagna nazionale incentrata sul tema di quest'anno #BreakTheBias (ovvero "rompi i pregiudizi"), i cui risultati sono riportati nel post in basso:

"Gli uomini italiani non stanno bene", "Forse dovrebbero scopare di più", è invece il botta e risposta in una convention immaginaria allestita in un mondo matriarcale, ideato nel cortometraggio #matriarchy:

La polemica su Fabio Fazio

Nel gioco del simbolismo tra morte e vita, ovvero "La donna è colei che da’ la vita. La guerra è l’esatto contrario", in riferimento al conflitto russo-ucraino, Fabio Fazio è scivolato nella rete di un simbolismo non apprezzato da tutti. Quello della donna come "ventre della terra". A replicare, la giornalista Mimosa Martini (nomen tutt'altro che omen, in questo caso): "Non sono madre, non sono moglie. Non sono neanche più figlia. Però sono una professionista pazzesca con una esperienza e una preparazione che hanno in pochissimi. E di guerre me ne sono sempre occupata. Come la mettiamo? #8Marzo". E ancora, fa eco qualcun altro: "La Festa della mamma è un altro giorno".



La Festa della Donna vista dalle giovani TikToker ucraine

La tiktoker ucraina Valerisssh, che da oltre due settimane sta raccontando sua vita "in a bomb shelter", ovvero nel rifugio antiaereo, immortala il papà mentre va a comprare i fiori per lei e la madre nel giorno della Festa della Donna. Un gesto di gentilezza sullo sfondo della devastazione più pura, fatta di macerie. Quel "mettete dei fiori nei vostri cannoni" di tragica, vietnamita memoria. Ed ennesimo emblema (qualora ce ne fosse ancora bisogno) di quanto il problema non sia appunto la mimosa, ma ciò da cui la mimosa sposta l'attenzione.