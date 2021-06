Festa della Repubblica: Frida Bollani Magoni si esibisce per Sergio Mattarella

Una Festa della Repubblica in formato ridotto, ma non meno significativa. Non ci sarà la storica parata militare ai Fori Imperiali, ma sul cielo di Roma hanno sfrescciato le Frecce Tricolori. Il Presidente Sergio Mattarella avrebbe voluto una celebrazione diversa e più partecipata, ma a causa dell'emergenza sanitaria questa sua ultima Festa come presidente sarà più "intima".

Non mancheranno però i momenti di unione, prima la deposizione della corona di fiori all'Altare della Patria e poi nel pomeriggio un grande spettacolo all'interno dei giardini del Quirinale.

Festa della Repubblica: lo spettacolo di Frida Bollani Magoni

Lunedì sera Roberto Bolle è stato il protagonista, insieme a Virna Toppi del tradizionale concerto riservato al corpo diplomatico nel cortile d'onore. Questa sera invece alle 19:00, in diretta su Rai1, il Presidente terrà un discorso, di circa 20 minuti, di fronte alle cariche dello Stato, tra cui il premier Draghi e il governo al completo, e ad alcuni studenti delle scuole. Ospiti d'eccezione Frida Bollani Magoni e Cesare Bocci. Sarà mandato in onda anche un filmato realizzato da Rai Cultura.

Per Frida Bollani Magoni è un bellissimo successo, la cantante figlia di Petra Magoni e Stefano Bollani è stata protagonista di una puntata del programma del padre, Via dei Matti, su Rai3 dove grazie alla sua esibizione di Hallelujah di Leonard Cohen conquistò il pubblico, diventando in poco tempo molto famosa.

Sua madre, Petra, aveva parlato della figlia a La Nazione, dove in un'intervista aveva spiegato che la cecità della figlia non le ha mai impedito di vivere la sua vita, anzi è diventata il "talento di casa": "È lei il vero talento, un orecchio musicale assoluto, straordinario. Sente un brano e lo rifà a memoria. Avrebbe dovuto tenere il suo primo concerto da solista il 7 e 8 marzo a Firenze ma il decreto Conte ha bloccato tutto, ci è rimasta male".