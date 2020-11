La figlia di Spielberg fa l'attrice porno: "Mi ha salvato la vita"

"Mi ha liberato", così Mikaela Spielberg - figlia adottiva del regista Steven Spielberg e della moglie Kate Capshow - commenta la sua nuova carriera nel porno. L'attrice ha intrapreso questo percorso nel cinema hard da diversi mesi, e oggi in un'intervista al Daily Best racconta come l'abbia salvata da un momento buio fatto di dipendenze e depressione: "Se non avessi fatto il lavoro che dovevo su me stessa e sulle mie relazioni sarei morta entro l'anno".

Mikaela Spielberg: "Preferisco atti soft e passionali"

La Spielberg lavora per la piattaforma a luci rosse ManyVids e questo le sta dando "un nuovo senso della vita". Protagonista di video che gira nella sua casa nel Tennessee, spiega: "Non mi piacciono i contenuti hardcore, preferisco impegnarmi in atti soft e passionali". E ancora: "Sono nel mezzo di un viaggio di guarigione, circa due anni fa ero messa male".

Mikaela Spielberg sui genitori: "Saranno contenti di aver cresciuto una donna sicura di sé"

Cosa penserà il papà - mostro sacro del cinema - della svolta hard della figlia? Sulla reazione dei genitori, Mikaela Spielberg non ha dubbi: "Vedendo quanto sono tornata a galla dopo aver toccato il fondo un anno e mezzo fa, saranno contenti di avere cresciuto una giovane donna sicura di sé. Non lo faccio per far male a nessuno o per dispresso". Insomma, la scelta di lavorare nel mondo del porno è stata fondamentale per rialzarsi e non la esclude dal suo futuro: "L'obiettivo della mia vita è ricominciare a dipingere e il lavoro nell'industria del sesso è un modo per garantismi la sicurezza finanziaria per farlo. Mi piace molto esibirmi, quindi probabilmente sarò un'artista per il resto della mia vita. Lo adoro".