Fabrizio Corona, anche il figlio positivo al coronavirus

Carlos Corona è positivo al coronavirus. Il figlio di Fabrizio Corona e Nina Moric, che vive con suo padre - anche lui positivo - ha ricevuto oggi l'esito del tampone ed è l'ex re dei paparazzi a mostrarlo su Instagram, dopo che l'ex moglie, sempre sul social, aveva mostrato il 18enne affermare, nel corso di una videochiamata con lei, che il padre non ha contratto il virus ("è tutto strumentalizzato per andare contro mia mamma") e che lo picchia e lo obbliga ad assumere psicofarmaci. A certificare tutto, invece, ecco il certificato medico che attesta la sua positività al Covid 19.

Fabrizio Corona: "Sintomi finiti, mente lucida e serena"

In un video pubblicato tra le storie di Instagram, Corona fa sapere: "Sintomi del Covid finiti, mente lucida e serena. Carlos un po' meglio ma positivo al Covid. Io ho la forza, ce l'ho più di chiunque alto. E ci metto sempre il cuore". Corona poi attacca Barbara D'Urso, dopo la sua ospitata a 'Live non è la d'Urso', in seguito alla pubblicazione di alcuni audio di telefonate tra lui e l'ex moglie Nina Moric, pubblicate dalla modella sul suo profilo instagram, in cui si sentiva Corona minacciarla di morte e in cui il figlio Carlos sembrava rivelare alla madre di essere costretto a restare a casa con il padre e di voler tornare a vivere con lei. Un'ospitata in diretta da casa dell'ex fotografo dei vip interrotta bruscamente dalla conduttrice, cosa che ha fatto infuriare Corona. "E ovviamente vaff*** a quella pseudo giornalista che vive di pettegolezzo e gossip priva di contenuti propri che usa 'eventi mediatici' per sput*** la donna che invidia e che vorrebbe essere. Questa donna? Che guardasse al suo nucleo familiare, potrei dire mille cose su di loro eh... - tuona - Ma io attacco uno contro uno faccia a faccia, non gente che non c'entra o non c'entra più. Se vuole può venire qua a imparare un po' di giornalismo, sicuramente un po' di etica se sa cosa significa".

Carlos Corona: "Mio padre non ha il coronavirus"

"Mio padre non ha il coronavirus. É tutto strumentalizzato per andare contro mia mamma", dice Carlos nella videochiamata registrata e pubblicata con il consenso del figlio sul profilo Instagram di Nina Moric sotto a un post con su scritto: "Carlos Maria mi ha chiamato e ha voluto che questo video sia pubblicato, senza nessuno scopo di lucro ma solo per aiutare mio figlio sulla sofferenza che sta vivendo da 3 mesi senza poter dare la sua voce, finalmente è riuscito lui stesso a dire la verità".

"Devo solo migliorare e andare avanti con la mia vita per fare del bene - afferma il ragazzo nel video - Sono sotto cura farmacologica dallo psichiatra", e alla domanda della mamma che lo incalza chiedendogli se il padre gli darebbe psicofarmaci che non dovrebbe prendere Carlos risponde: "Sì, esatto, perché ha paura della verità. Non mi vuole dire la verità: è un falso e un bugiardo". E alla domanda della Moric che gli chiede il motivo per cui torna sempre da lui (Corona, ndr) Carlos risponde: "Per pietà, perché voglio che cambi, ma non cambia quindi è inutile e non ci tornerò più".