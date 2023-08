MIchela Murgia, l'ultimo saluto di uno dei suoi figli d'anima: la foto e la dedica speciale

Abbracciati, felici e soprattutto sorridenti in mezzo al giardino. Così Riccardo Turrisi, uno dei figli d'anima di Michela Murgia, ha voluto ricordarla sui social. Michela indossava un abito bianco, Riccardo invece una camicia rossa con disegni floreali. Un'immagine felice e proprio così Riccardo la vuole ricordare.

A corredo della foto una frase: "Maestra, amica, sorella, madre. Shalaf'amin, nin lind tuiad cerain". La seconda parte della didascalia sembrerebbe scritta in Sindarin, una lingua elfica creata da J.R.R. Tolkien ne Il Signore degli Anelli, e letteralmente significherebbe "Buongiorno, mio caro amico".

Su Riccardo non si hanno informazioni e sul suo profilo Instagram ha solo tre foto. Murgia ha parlato della sua famiglia queer quando ha svelato di avere un tumore al quarto stadio, i componenti hanno tutti un anello con sopra una rana ed era stata proprio la scrittrice su Instagram a spiegarne il significato: "L’anello con la rana incarna una sola promessa: cambieremo insieme, liber3. Non ci siamo scambiat3 questo oggetto, nessun3 ha vincolato gl3 altr3 e non è un anello matrimoniale collettivo, la scimmiottatura dell’altro cerchio. Eppure per noi è un segno di appartenenza altrettanto potente: su quel dito piccolo abitano insieme sia la nostra capacità di 'restare' affidabili a vicenda che il muscolo del salto, il potenziale interiore di guardare oltre e, se necessario, anche essere altro". "Sembra utopia - aveva poi aggiunto la scrittrice -, ma sono vent’anni che per noi tutto questo funziona", ha concluso Murgia.