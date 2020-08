Paola Perego, tampone negativo per il figlio ma deve ripeterlo

Tira un sospiro di sollievo Riccardo Carnevale, figlio di Paola Perego e dell'ex calciatore Andrea Carnevale, a cui ieri è stato fatto il tampone, a Roma, dopo 5 giorni di attesa. Il giovane dj ha suonato nelle due discoteche in cui ci sono stati diversi contagi, a Porto Rotondo il 9 agosto e all'Argentario il 12.

Risultato negativo, come fa sapere su Instagram: "Lo comunico perché mi sento in dovere di tranquillizzare tutte le persone che sono state a contatto con me e la mia fidanzata nei giorni scorsi. Il primo tampone è risultato negativo per entrambi". Riccardo Carnevale resta comunque in quarantena in attesa di un secondo test. Il primo tampone, infatti, potrebbe risultare negativo nel caso degli asintomatici, dunque dovrà aspettare ancora qualche giorno per avere il risultato definitivo.

Stessa sorte per gli altri ragazzi che hanno partecipato alle stesse serate, risultati negativi al primo tampone. Preoccupano, invece, quei giovani che per timore o superficialità potrebbero non applicare il protocollo, rendendo quindi impossibile il tracciamento.