Il trailer di "Crudelia", il nuovo film Disney con Emma Stone nel prequel della Carica dei 101

Disney ha pubblicato oggi, anche in italiano, il trailer ufficiale di Crudelia (Cruella il titolo originale), il nuovo film prequel della Carica dei 101 con protagonista Emma Stone nei panni di Crudelia De Mon, nella versione inglese Cruella de Vil.

Il trailer di Crudelia in italiano

Il trailer di Cruella in inglese con sottotitoli

Vediamo le principali informazioni sul film Disney Crudelia.

Trama del nuovo film Crudelia

Come si evince anche dal trailer, Crudelia parla della futura cattivissima della Carica dei 101 quando era giovane, ambiziosa e già un po' folle. Il film è ambientato in una Londra "punk rock" negli anni '70 del Novecento, quindi come linea temporale è come se fosse il prequel del film del 1996 con Glenn Close più che del cartone animato del 1961, ed Estella è una giovane ed emergente stilista decisamente crudele nei confronti dei cani dalmata (ma non solo), tanto che diventerà famosa con il soprannome di Crudelia, appunto.

"La verità è che sono nata geniale, sono nata perfida... e un po' folle. Sono Crudelia" dice Emma Stone nell'ultima parte del trailer.

Il cast da Oscar di Cruella: c'è anche Emma Thompson

Oltre a Emma Stone, premio Oscar con La La Land, il cast del nuovo film Disney include Paul Walter Hauser (che ha fatto un ruolo secondario in Tonya del 2017 ma soprattutto che è protagonista del film del 2019 di Clint Eastwood Richard Jewell) e Joel Fry (Love Wedding Repeat, ma anche Hizdahr zo Loraq in Game of Thrones) nei panni degli sgherri Orazio e Gaspare che conosciamo dai precedenti film. Il nuovo personaggio è invece La Baronessa, direttrice di una prestigiosa casa di moda che strappa Crudelia dall’oscurità come stilista emergente: a interpretarlo ci sarà un'altra grande star, Emma Thompson, anche lei vincitrice di un Oscar con Casa Howard.

Il regista del film è l'australiano Craig Gillespie, che oltre ad aver lavorato con Walter Hauser in Tonya ha diretto la commedia con Ryan Gosling intitolata Lars e una ragazza tutta sua.

Quando esce "Crudelia" al cinema e in streaming

Negli USA come in Italia, il film è previsto in uscita nei cinema a maggio 2021, ma non ci sono conferme su date più precise. Non ci sono neanche informazioni ufficiali di una possibile uscita di Crudelia in streaming su Disney+, nel caso che a maggio non siano ancora aperti i cinema.