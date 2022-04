Due film e tre serie tv da vedere su Prime Video questo week end

Nessun pesce d'aprile: questo week end Prime Video fa tremendamente sul serio. Tra le uscite del week end c'è un film come Guida sexy per brave ragazze ma soprattutto due serie tv, la nuova Wolf Like Me e la stagione 2 di Las Cumbres.

Per quanto riguarda i titoli in scadenza, vi proponiamo la serie tv Code Black e il film Analisi di un delitto. A proposito di film, come ogni inizio mese entrano in catalogo tantissimi titoli datati: se volete scegliere un vecchio capolavoro (compreso quel Soldato Jane che è stata la pietra dello scandalo, o dello schiaffo, agli Oscar) qui trovate la lista completa. Buon week end!

Guida sexy per brave ragazze (film 2020) - uscita 1 aprile

Cosa fare se il tuo fidanzato guarda film porno perché ti reputa troppo puritana? Per Lucy il primo passo è lasciarlo, il secondo è stilare una lista di cose da fare per approfondire il mondo del sesso. Lucy dà così il via ad un viaggio vorticoso fatto di sexy shop e locali notturni ma anche di amicizia e nuovi amori.

Wolf Like Me (serie tv Original) - uscita 1 aprile

Episodi: 6

Nei sobborghi di Adelaide, Australia meridionale, il vedovo Gary (Josh Gad) vive con sua figlia Emma (Ariel Donoghue) ed entrambi, soffrendo per la perdita della madre di Emma, faticano a stringere un legame. Una mattina la loro auto viene tamponata da una Jeep che non ha rispettato il semaforo rosso. Emma ha un attacco di panico sul ciglio della strada e viene consolata da Mary (Isla Fisher), la proprietaria della Jeep, che con sorpresa di Gary riesce a calmare Emma come lui non è mai riuscito. Pochi giorni dopo, Gary e Mary si vedono per un appuntamento e iniziano a conoscersi, ma Mary è riluttante a parlare di sé e quando si rende conto che sta per calare la sera, se ne va frettolosamente. Diventa chiaro che la ragazza nasconde un oscuro segreto che non riesce a rivelare a nessuno, ma dopo un altro incontro casuale, Gary si imbatte accidentalmente nel suo oscuro segreto e scappa terrorizzato. Ciò nonostante, le loro strade continuano a incrociarsi e senza dubbio una forza più grande di loro sembra volerli far incontrare di nuovo.

Wolf Like Me è composta da sei episodi ed è prodotta da Made Up Stories in partnership con Endeavor Content e Stan con Jodi Matterson (Nine Perfect Strangers, The Dry), Bruna Papandrea (Big Little Lies, Gone Girl) e Steve Hutensky (Nine Perfect Strangers) nel ruolo di executive producer al fianco di Isla Fisher. Abe Forsythe (Little Monsters, Down Under) è series creator, executive producer e regista.

La scuola dei misteri - Las Cumbres stagione 2 (serie tv Exclusive) - uscita 1 aprile

Gli scontri avvenuti dopo la morte di Elías hanno fatto infuriare il direttore, che ora impone una disciplina ancora più rigida di quella che già vigeva nell’istituto. Dopo la morte di Rita nessuno ha più dubbi che un serial killer, un emulo del Crow’s Nest, sia responsabile dei crimini. Ma Amaia, Paul, Paz, Eric e Julio non staranno fermi a guardare, e men che meno ora che, grazie ad Adèle, pensano di poter trovare Manuel ancora vivo. Faranno in tempo a salvarlo? Chi c’è dietro al laboratorio che conduce ricerche sugli umani? E, cosa più importante, qual è il fine di tutti quegli esperimenti? Inoltre, Inés scoprirà qualcosa di scioccante sul suo passato e su quello di León. Sarà in grado di mettere insieme alcuni pezzi che non sono in linea con ciò che le è stato detto e inizierà a farsi più domande sul suo passato. Chi è veramente? Che cosa la unisce a León? Qual è la connessione tra loro e Diego Mendoza?

Analisi Di Un Delitto (film 1999) - scadenza 1 aprile

Un avvocato diventa famoso pubblicando un manoscritto non suo, ma i crimini descritti all'interno del romanzo, fatti realmente accaduti, lo mettono nei guai. Con Tom Berenger, Cuba Gooding Jr.

Code Black (serie tv stagioni 1-3) - scadenza 3 aprile

Un Medical Drama che si svolge nel pronto soccorso più affollato della Nazione.

