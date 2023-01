Quattro film e una serie tv da guardare su Prime Video questo week end

Come ogni week end eccoci con i nostri consigli streaming dedicati agli abbonati a Prime Video, selezionati tra nuovi contenuti e titoli prossimi alla cancellazione dal catalogo.

Tra le novità vi ricordiamo il film (americano) su un grande italiano come Ferruccio Lamborghini e la serie animata Amazon Original La leggenda di Vox Machina giunta alla seconda stagione. Non è esattamente una novità ma è da poco in catalogo anche un film da brividi come The Lodge.

Passando ai titoli in scadenza, iniziamo ad avvertirvi che a fine mese spariranno tutti quelli legati a Stargate, ma per questo fine settimana vi segnaliamo in particolare due film, ovvero l'horror The Sacrament e il classico The Family Man con Nicolas Cage. A voi la scelta e buon week end!

LAMBORGHINI – The man behind the legend (film Exclusive) - data di uscita 19 gennaio

Ambientato nel dopoguerra, LAMBORGHINI – The man behind the legend porta sullo schermo una storia tutta italiana: non solo la vita dello storico fondatore della casa automobilistica Lamborghini, dagli inizi modesti come costruttore di trattori alla famigerata rivalità con Enzo Ferrari, ma anche la storia dell'Italia degli anni '50, un Paese impegnato nella complessa transizione verso una nuova modernità industrializzata.

The Lodge (film 2019) - data di uscita 16 gennaio

Richard, dopo il suicidio della moglie, decide di trascorrere le vacanze di Natale nel suo chalet di montagna con i due bambini e la nuova giovane compagna. Un impegno improvviso lo riporta in città per una notte, creando così l‘occasione per la ragazza di familiarizzare coi figli. Una volta soli un’oscura presenza si manifesta facendo riemergere nella ragazza i traumi di un doloroso passato.

La leggenda di Vox Machina stagione 2 (serie tv animata Original) - data di uscita 20 gennaio

Dopo aver salvato il regno dal male e dalla distruzione per mano della coppia di potere più terrificante di Exandria, Vox Machina deve salvare il mondo ancora una volta, questa volta da un sinistro gruppo di draghi noto come Chroma Conclave. La Leggenda di Vox Machina è una produzione di Amazon Studios, Critical Role e Titmouse per Prime Video. La serie vede protagonisti i fondatori di Critical Role e gli interpreti originali Laura Bailey, Taliesin Jaffe, Ashley Johnson, Liam O’Brien, Matthew Mercer, Marisha Ray, Sam Riegel e Travis Willingham. I componenti di Critical Role hanno anche ruolo di executive producer, al fianco di Brandon Auman, Chris Prynoski, Shannon Prynoski e Ben Kalina.

The Family Man (film 2000) - data di scadenza 21 gennaio

Al "Re di Wall Street" viene data la possibilità di vedere come sarebbe stata la sua vita, se 13 anni prima non avesse preso il fatidico volo che lo portò al successo. La sua Ferrari e i suoi soldi non ci sono più, ma forse non è poi la fine del mondo... Con Nicolas Cage, Téa Leoni, Don Cheadle.

The Sacrament (film 2014) - data di scadenza 22 gennaio

Sam decide di intervistare il giovane Patrick, che ha ricevuto una lettera dalla sorella, scappata in una comunità religiosa al di fuori del paese per guarire la sua tossicodipendenza, che lo invita a entrare nella comunità. Patrick arriva in questa piccola comunità, dove a comandare è il leader chiamato il Padre e non tutto sembra così tranquillo e pacifico come diceva la lettera.

