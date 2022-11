Tre film e una serie tv da vedere su Prime Video questa settimana

Se il lunedì vi pesa come un macigno, provate ad alleggerirvi con i nostri suggerimenti streaming pescati tra le nuove uscite e le prossime cancellazioni del catalogo di Prime Video.

Tra i film, in attesa delle uscite del week end che ancora non vi spoileriamo o forse sì, possiamo già gustarci The North Sea e il documentario Good Night Oppy. Tra i titoli in scadenza, invece, un film come Home of the Brave ma anche una serie tv come The Blacklist, che a fine mese sarà cancellata. A voi la scelta!

The North Sea (film Exclusive) - data di uscita 21 novembre

Alla Vigilia di Natale del 1969, il governo norvegese annuncia qualcosa che cambierà per sempre la Norvegia: la costruzione di una delle più grandi piattaforme petrolifere offshore del mondo. Ekofisk diventa così l'inizio di un'avventura finanziaria senza precedenti. Dopo cinquant’anni anni di estrazioni petrolifere e molti traguardi raggiunti, restano aperte ancora tante domande. Cosa ha comportato tutto questo per il pianeta e l’equilibro marino? Quali sono state le reali conseguenze per l’ambiente? L’avventura Ekofisk rischia di diventare una delle più grandi armi di distruzione di massa al mondo? Un film di John Andreas Andersen con Kristine Kujath Thorp, Rolf Kristian Larsen, Anders Baasmo.

Good Night Oppy (film Original) - data di uscita 23 novembre

Good Night Oppy racconta l’emozionante storia vera di Opportunity, un rover che è stato inviato su Marte per una missione di 90 giorni ma è sopravvissuto per 15 anni. Il film segue il viaggio rivoluzionario di Opportunity su Marte e lo straordinario legame stretto tra un robot e i suoi amici umani a milioni di miglia di distanza. Diretto da Ryan White, con Jessica Hargrave,?Darryl Frank, Justin Falvey, Brandon Carroll e Matthew Goldberg.

Home Of The Brave - Eroi Senza Gloria (film 2007) - data di scadenza 23 novembre

Tre soldati e un medico hanno difficoltà a riprendere la propria vita in mano dopo aver prestato servizio in Iraq. Con Samuel L. Jackson, 50 Cent, Jessica Biel.

The Blacklist (serie tv, stagioni 1-3) - scadenza 30 novembre

Da decenni l'ex agente Raymond “Red” Reddington (James Spader, The Office - Serie TV, Boston Legal - Serie TV) è uno dei latitanti più ricercati dall'FBI. Facendo da intermediario per criminali sparsi in tutto il mondo, Red si è guadagnato il soprannome di "concierge del crimine". Ora si è misteriosamente costituito all'FBI con un'offerta impossibile da rifiutare.

