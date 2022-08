Dieci film e una serie tv da guardare su Prime Video questo week end

Ultimo week end di agosto, e consigli streaming di Prime Video che sanno di nostalgia per l'estate che va a finire. Iniziamo con una serie anime come Getter Robo Arc, ma poi dedichiamoci subito ai film.

Come novità, vi segnaliamo "solo" Samaritan, con il grande Sly Stallone (sotto trovate il link alla recensione). Tra i titoli in scadenza, invece, c'è il classico imbarazzo della scelta.

Come fatto lunedì vi segnaliamo altri due titoli della saga di Mission Impossibile, per la precisione i primi due. E poi attenzione che il 31 agosto spariranno dal catalogo free una manciata di grandi capolavori di e con Carlo Verdone. Scegliete in fretta e buon week end!

Getter Robo Arc (serie anime 2021, stagione 1) - data di uscita 25 agosto

Sono passati 19 anni dalla guerra di Siberia e il mondo sta cercando ancora di riprendersi, ma una nuova minaccia intergalattica si prospetta all'orizzonte per il Getter Robo e il laboratorio Saotome. Proprio mentre stanno affrontando un nuovo nemico, Takuma si presenta alle pendici del monte Asama insieme al suo amico Baku in cerca di risposte da Hayato, ora comandante al laboratorio Saotome.

Samaritan (film Amazon Original 2022) - data uscita 26 agosto

Il tredicenne Sam Cleary (Javon "Wanna" Walton) sospetta che il suo misterioso e solitario vicino Mr. Smith (Sylvester Stallone) sia in realtà una leggenda sotto copertura. Vent'anni fa, il vigilante con superpoteri di Granite City, Samaritan, è stato dichiarato morto dopo una battaglia contro il suo rivale, Nemesis, in un magazzino andato a fuoco. In molti credono che Samaritan sia morto nell'incendio ma altri in città, come Sam, sperano che sia ancora vivo. Con l’aumentare delle azioni criminali e la città sull'orlo del caos, Sam decide di convincere il suo vicino a uscire allo scoperto per salvarli dalla rovina.

Mission: Impossible (film 1996) - data scadenza 30 agosto

Ethan Hunt, un agente segreto, viene incastrato per la morte del suo team di spie e cerca di sfuggire agli assassini governativi che lo braccano. Una lotta contro il tempo per la scoperta della verità. Di Brian De Palma.

M:I-2 (film 2000) - data scadenza 30 agosto

La miglior spia del mondo, Ethan Hunt, ritorna in una nuova missione nella quale fa coppia con la stupenda Nyah Hall per cercare di fermare un ex-agente IMF, Sean Ambrose, che minaccia il mondo con un nuovo tipo di terrorismo. di John Woo.

I film di e con Carlo Verdone - data di scadenza 31 agosto

