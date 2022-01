Due film e serie tv da vedere su Prime Video questo week end

Si prospetta un week end gelido in gran parte d'Italia: un'occasione perfetta per restare a casa e guardare un film o una serie tv in streaming. Per chi cerca le ultime novità di Prime Video, o i contenuti prossimi alla scadenza, ecco i nostri consigli.

Tra le novità, una commedia italiana come Tre sorelle e due serie anime come Bleach e The Legend of Vox Machina. Per chi invece è in vena di qualche classico, è l'ultima occasione per guardare Il Grinch o The Shield prima che vengano cancellati dal catalogo. Buona visione e buon week end!

Tre sorelle (film Exclusive) - uscita 27 gennaio

Siamo a Roma, nel 2019. Fa caldo e sta per arrivare Ferragosto. Marina, una donna borghese, sposata con un primario di Ortopedia, scopre che suo marito ha una relazione con il suo assistente uomo. Le crolla addosso il mondo. Le sue certezze borghesi vanno in frantumi. Disperata corre a confidarsi con sua sorella Sabrina che ha un negozio di abbigliamento, ma trova in lacrime anche lei. Suo marito, avvocato, ha scoperto che lei lo tradisce e ha deciso di lasciarla. Le due sorelle decidono così di trascorrere le vacanze estive nella villa di Marina a San Felice del Circeo, per trovare un nuovo equilibrio. Insieme a loro parte anche Lorena, la giovane massaggiatrice di Marina, anche lei alle prese con un dramma sentimentale. A loro si aggiungerà poi Caterina, la terza sorella di Marina e Sabrina. Ad interrompere la serenità di questa vacanza, però, sarà l’arrivo di Antonio, il nuovo vicino di casa che romperà gli equilibri delle tre sorelle…

Di Enrico Vanzina, con Serena Autieri, Giulia Bevilacqua, Chiara Francini, Rocío Muñoz Morales e Fabio Troiano.

Bleach stagioni 6-7 (serie anime) - data di uscita 25 gennaio

Il nuovo anno scolastico ricomincia. Benché gli Hollow non cesseranno mai di esistere, tutto sembra tornato alla normalità e Ichigo riprende il lavoro di sostituto Shinigami, finché nella sua classe non arriva un nuovo studente misterioso. Si tratta di Shinji Hirako, un ex Shinigami diventato Vizard, che domanda a Ichigo di unirsi al proprio gruppo per ragioni ancora sconosciute.

The Legend of Vox Machina (serie Amazon Original - animazione) - uscita 28 gennaio

Basato sugli amati personaggi e avventure della prima campagna di gioco di ruolo da tavolo (RPG) di Critical Role trasmessa in live streaming, The Legend of Vox Machina è una serie animata di avventura fantasy per adulti che segue i Vox Machina, una banda di disadattati con una passione per alcol e risse. Nel disperato tentativo di ripagare il conto sempre più alto, questi improbabili eroi finiscono per cercare di salvare il regno di Exandria dalle forze magiche oscure. Da un sinistro indovino a una potente maledizione, il gruppo affronta una serie di ostacoli che mettono alla prova non solo le loro abilità, ma anche la forza del loro legame.

The Legend of Vox Machina è una produzione Amazon Studios, Critical Role e Titmouse per Prime Video. La serie vede la partecipazione dei fondatori di Critical Role e di Laura Bailey (The Last of Us: Part II), Taliesin Jaffe (Final Fantasy XIV), Ashley Johnson (The Last of Us), Liam O'Brien (Star Wars: The Bad Batch), Matthew Mercer (Overwatch), Marisha Ray (Final Fantasy XV), Sam Riegel (Teenage Mutant Ninja Turtles), e Travis Willingham (Marvel's Avengers). I ragazzi del gruppo Critical Role sono qui anche executive producer, insieme con Brandon Auman (Star Wars: Resistance), Chris Prynoski (Metalocalypse), Shannon Prynoski (Fairfax) e Ben Kalina (Big Mouth).

Il Grinch (film 2000) - scadenza 31 gennaio

Una bambina convince il sindaco ad invitare alla festa di Natale il Grinch, uno strano essere verde che ha deciso di rovinare le feste a tutti. Con Jim Carrey.

The Shield (serie tv, stagioni 1-7) - scadenza 31 gennaio

Una serie acclamata e popolare che infrange le convenzioni del genere poliziesco, ambientata nel mondo duro e moralmente ambiguo di un distretto di polizia di Los Angeles in cui il confine fra bene e male viene oltrepassato ogni giorno. Michael Chiklis ha conquistato un Emmy e un Golden Globe per la sua interpretazione del detective Vic Mackey, a capo della squadra d’assalto...

