Giornata della Memoria, i film e le serie tv sull'Olocausto da vedere in streaming

Oggi è il Giorno della Memoria, la ricorrenza che si celebra ogni anno il 27 gennaio per commemorare le vittime dell'Olocausto, o Shoah in ebraico: la data è stata scelta dall'Onu nel 2005 perché il 27 gennaio 1945 le truppe dell'Armata Rossa liberarono il campo di concentramento di Auschwitz, il lager più grande e più tristemente noto costruito dai nazisti durante la Seconda guerra mondiale.

La Shoah è una tragedia storica che nel corso degli anni successivi alla fine del conflitto mondiale è stata raccontata in numerose opere: da Se questo è un uomo e La tregua di Primo Levi al Diario di Anna Frank, le testimonianze di coloro che hanno subito lo sterminio delle dittature nazi-fasciste sono parte obbligatoria della memoria che il mondo deve continuare a conservare, per sempre, per non dimenticare e quindi non ripetere la follia che portò alla morte di milioni di persone discriminate, torturate e uccise in quanto ebree, o disabili, o rom, oppure omosessuali.

Anche il cinema e la televisione hanno contribuito a conservare quella memoria e a tramandarla alle generazioni successive. Ogni anno in questi giorni vengono trasmessi in tv film, documentari, inchieste e speciali per ricordare a tutti quello che è stato e che mai più dovrà essere. Oltre che in tv, anche sulle piattaforme di streaming si possono vedere film e serie tv che parlano dell'Olocausto. Abbiamo deciso di segnalarvi i titoli principali di queste opere, elencate di seguito e suddivise in base alle piattaforme di streaming.

I titoli sull'Olocausto disponibili su Amazon Prime Video

FILM

Jona che visse nella balena (ITA, 1993): regia di Roberto Faenza; con Jean-Hugues Anglades, Jenner Del Vecchio

Good - L'indifferenza del bene (UK, GER 2008): regia di Vicente Amorim; con Viggo Mortensen.

Vento di primavera (FRA, GER, UNG 2010): regia di Rose Bosch; con Jean Reno, Mélanie Laurent, Gad Elmaleh.

Il figlio di Saul (UNG, 2015): regia di László Nemes; con Géza Röhrig, Ábrahám.

Sonderkommando (cortometraggio ITA, 2015): regia di Nicola Ragone; con Marcello Prayer, Tommaso Lazotti, Marta Nuti.

La guardia di Auschwitz (UK, 2018): regia di Terry Lee Coker; con Lewis Kirk, Claudia Grace Mckell, Michael McKell.

SERIE TV

Olocausto (USA, 1978): regia di Marvin J. Chomsky; con Meryl Streep, James Woods, Ian Holm.

Il diario di Anna Frank (UK, 2009): regia di Jon Jones; con Kate Ashfield, Geoffrey Breton, Ron Cook

I titoli sull'Olocausto disponibili su Netflix

FILM

Il fotografo di Mauthausen (SPA, 2018): regia di Mar Targarona; con Mario Casas, Macarena Gómez.

Riphagen (PB, 2016): regia di Pieter Kuijpers, con Jeroen van Koningsbrugge

SERIE TV

Il boia insospettabile (USA, 2019): regia di Yossi Bloch e Daniel Sivan.

TIMVISION

Schindler's List (USA, 1993): regia di Steven Spielberg, con Liam Neeson, Ben Kinglsey, Ralph Fiennes

La vita è bella (ITA, 1997): regia di Roberto Benigni; con Roberto Benigni, Giorgio Cantarini, Nicoletta Braschi.

Disney+

Rai Play

Perlasca, un eroe italiano (ITA, 2002): regia di Alberto Negrin; con Luca Zingaretti, Amanda Sandrelli, Franco Castellano, Giuliana Lojodice