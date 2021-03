Dieci titoli di film e serie tv musicali da vedere per chi non vuole seguire Sanremo

Stasera inizia il Festival di Sanremo 2021. Cinque serate di canzoni, ospiti, sketch, un po' di gossip: un appuntamento tradizionale da non mancare per milioni di italiani, anche per questa edizione "pandemica"; una tortura, o comunque una settimana di fastidio per chi non vuole seguire il Festival.

A rendere ancora più ingombrante l'evento sanremese agli occhi (e alle orecchie) di chi non lo ama, c'è un'altra "tradizione" tipica del periodo, ovvero la contro programmazione degli altri canali. Storicamente le altre emittenti, non solo la RAI, nei giorni del Festival avevano un palinsesto non all'altezza, per non rischiare di andare a sbattere contro la corazzata sanremese.

Le cose sono in effetti un po' cambiate negli ultimi anni: oltre al fatto che è in calendario un turno infrasettimanale di Serie A, stasera in tv c'è uno speciale de Le Iene a un anno dall'inizio della pandemia, due approfondimenti giornalistici come Carta Bianca su Rai 3 e Fuori dal Coro (a proposito di canzoni...) su Rete 4 e qualche bel film (Troy su Canale 5, La sottile linea rossa su Rai 4, The Wolf of Wall Street su Rai Movie).

Decisamente più ampia, com'è ovvio, la scelta per chi vuole affidarsi alle piattaforme di streaming. Su Netflix va molto forte New Amsterdam, e su Amazon Prime Video c'è la serie di Tutta colpa di Freud; Disney+ ha appena lanciato Star, con nuovi titoli e grandi classici da rivedere.

Ma per chi in qualche modo vuole rimanere in tema con Sanremo, abbiamo pensato a una lista di consigli con 5 film e 5 serie tv di genere musicale da vedere nelle prossime 5 serate in cui la tv sarà monopolizzata dal festival della canzone italiana.

Le 5 serie tv musicali da vedere in streaming

GLEE (6 stagioni) - La serie sul gruppo di "sfigati" che ridanno vita al glee club, ovvero al club di ballo e canto della McKinley High School, che ha saputo conquistare milioni di spettatori. Anche se negli ultimi anni Glee sembra essere "maledetta", considerando le morti premature e le vicende giudiziarie dei protagonisti.

In questo video le performance più belle della serie

Dove vedere Glee: Netflix

ATLANTA (2 stagioni) - Nel catalogo della neonata Star c'è anche questa serie ideata da Donald Glover, che interpreta la parte di Earn, giovane di Atlanta, in Georgia, che dopo una serie di fallimenti prova a riallacciare i rapporti con suo cugino Alfred, diventato un rapper famoso con il nome di Paper Boi.

Dove vedere Atlanta: Star (Disney+)

NASHVILLE (6 stagioni) - Ci spostiamo dalla Georgia al Tennessee per la storia (conflittuale) di Rayna James e Juliette Barnes: la prima è la regina della musica country, ormai in declino, la seconda è la giovane stella del pop. Le due non si stimano, anzi si fanno la guerra...

Dove vedere Nashville: Amazon Prime Video

HIGH FIDELITY - Altra serie della nuova Star. È ispirata al celebre film del 2000 con John Cusack, che a sua volta è tratto dal romanzo "Alta Fedeltà" di Nick Hornby. È stata cancellata dopo una stagione da Hulu, ma può essere la soluzione giusta per passare le serate del Festival e finirla in pochi giorni.

Dove vedere High Fidelity: Star (Disney+)

JULIE AND THE PHANTOMS - Se invece si vuole iniziare una serie musicale ancora in produzione, l'opzione migliore potrebbe essere questa divertente storia di Julie che dà "vita" (è proprio il caso di dirlo) a una band unica nel suo genere, dove con lei suonano tre fantasmi di musicisti morti anni prima.

Dove vedere Julie and the Phantoms: Netflix

I 5 film musicali da vedere online

SOUL - Sì, molti film Disney e Pixar hanno una colonna sonora meravigliosa, ma quella di Soul è forse la migliore, anche se ha vinto da poco il Golden Globe "solo" come miglior film animato (il premio per la miglior canzone l'ha vinto la nostra Laura Pausini). Se non siete convinti, qualche tempo fa avevamo elencato cinque motivi per vedere Soul.

Dove vedere Soul: Disney+

A STAR IS BORN - Uscito su Netflix a San Valentino, ha scaldato ancora una volta i cuori degli innamorati con la sua storia romantica e struggente. Al film con Lady Gaga e Bradley Cooper abbiamo dedicato un approfondimento.

Per convincervi, ecco tutta la colonna sonora

Dove vedere A Star is born: Netflix

SOUND OF METAL - Riz Ahmed non ha vinto il Golden Globe per la sua interpretazione, ma il film dell'esordiente Darius Marder è una storia potente e drammatica su un batterista metal che perde l'udito.

Dove vedere Sound of Metal: Amazon Prime Video

BOHEMIAN RHAPSODY - Ben 4 Oscar invece per questo film sul leggendario Freddie Mercury e i Queen: miglior attore per Rami Malek, miglior montaggio, miglior montaggio snoro, miglior sonoro).

Dove vedere Bohemian Rhapsody: Amazon Prime Video

NUVOLE - Concludiamo questa rassegna musicale con il film forse più commovente di tutti, quello sull'ultimo anno di vita di Zach Sobiech, giovanissimo cantante che morì nel 2012 a soli 18 anni per un sarcoma osseo. Il film è una storia vera, raccontata anche nel libro della mamma di Zach, Laura, intitolato "Fly a Little Higher: How God Answered a Mom's Small Prayer in a Big Way".

Questa la sua performance della canzone Clouds che dà il nome al film

Dove vedere Nuvole: Disney+