Fiorella Mannoia, il durissimo attacco alla Lega di Salvini: "Miserabili"

Fiorella Mannoia attacca la Lega di Matteo Salvini. Nell'ultimo messaggio condiviso su Twitter, la cantante si è scagliata contro un post pubblicato dalla fanpage ufficiale del partito. "Fin dove può arrivare la bassezza umana - scrive Mannoia - Questa era una manifestazione a favore della disabilità. Quando si dice miserabili". Il riferimento è ad un post condiviso precedentemente dalla Lega, in cui appare il premier Conte intento a suonare il tamburo ad una manifestazione: "Mentre l'Italia affonda, loro suonano il tamburo", è la didascalia scritta dai gestori della pagina.

MENTRE L'ITALIA AFFONDA, LORO SUONANO IL TAMBURO... pic.twitter.com/DjBTMRh20m Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video. July 31, 2020

Fiorella Mannoia contro Salvini, il precedente

Non è la prima volta che Mannoia attacca Salvini. E' successo già due anni fa, in occasione dell'aggressione dell'atleta azzurra Daisy Osakue, episodio che scatenò polemiche indirizzate al leader della Lega, all'epoca vicepremier e ministro dell'Interno. “Ma che 'razza' di gente siete? Il lavoro del 'ministro della paura' sta dando i suoi frutti, ci si è messo d'impegno, giorno dopo giorno. Complimenti! Ora sarà soddisfatto”, aveva scritto l'artista. “Dai Fiorella, non esagerare, pensa al cielo d'Irlanda e canta che ti passa”, la risposta dell'ex ministro.