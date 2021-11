Francesca Michielin: "Spendo 15€ al mese di assorbenti". I no vax: "Noi 45 a settimana per lavorare"

Su Twitter tutto può succedere. Anche, anzi, soprattutto, che il focus della discussione venga usato come pretesto per parlare d'altro, o in alcuni casi polemizzare. Un acceso dibattito è nato dopo il tweet di Francesca Michielin in cui ha affrontato un tema caldo come quello della tassazione degli assorbenti femminili. Caldo, ma non bollente come invece quello su vaccini e Green Pass.

"E anche oggi, come ogni mese, ho speso i miei 15 euro di assorbenti (3 pacchi di media mi servono)" ha scritto la cantante, aggiungendo: "Del resto, avere il ciclo è un lusso, è uno sfizio, come voler bere spumante, andare in vacanza, comprarsi le sigarette o un nuovo smartphone, no?". Tralasciando i commenti in cui si invita l'artista ad utilizzare la coppetta mestruale o assorbenti di altre marche per risparmiare - e quelli che le contestano la polemica in quanto si parla di una manciata di euro in meno se l'Iva scendesse al 4% - dal tampon tax ai no vax è stato un attimo. Sotto al post ecco diverse repliche di lavoratori non vaccinati: "Anche questa settimana ho speso 45€ per lavorare. Del resto lavorare è uno sfizio, un lusso come voler bere spumante, andare in vacanza, comprarsi le sigarette o un nuovo smartphone, no?". E ancora: "E anche oggi, come ogni due giorni, ho speso i miei 15€ di tampone (3,5 a settimana mi servono). Del resto, *lavorare* è un lusso, è uno sfizio, come voler bere un caffè al bar, andare al cinema, comprarsi le sigarette o un nuovo smartphone, no?". E via così, con la solita solfa a cui Francesca Michielin non risponde, ma ci pensano i vaccinati. "Io ve lo farei pagare 10 volte il tampone", "il vaccino è gratis", "risposta ridicola", la sfilza è lunga e infiammatissima.