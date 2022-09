Francesca Michielin dopo la vittoria di Giorgia Meloni: "Oggi inizia la Resistenza"

La vittoria di Giorgia Meloni alle elezioni sta raccogliendo parecchio dissenso, soprattutto nel mondo dello spettacolo. Da Sabrina Ferilli a Renato Zero, passando per Eros Ramazzotti, in molti gridano tutta la loro delusione e si sfogano sui social.

Tra i commenti più piccati c'è quello di Francesca Michielin. E' stato un risveglio amaro per la cantante e conduttrice di X Factor, che questa mattina, dopo aver visto i risultati, ha twittato: "Oggi inizia la resistenza. Buongiorno a tutt?". Il riferimento alla storica opposizione al nazifascismo è ovviamente tutt'altro che casuale, considerando le accuse mosse da sempre nei confronti di Giorgia Meloni sulle sue presunte simpatie per un certo passato politico. Accuse che la leader di Fratelli d'Italia si è sempre scrollata di dosso, ma che sono tra le ombre con cui si trova ancora oggi a dover fare i conti.

"Arriverà un giorno in cui si imparerà a rispettare il voto degli italiani e la democrazia, senza dover scomodare parole e tempi che non c'entrano nulla. Ma non è questo il giorno" replica un follower. La risposta di Francesca Michielin è altrettanto dura: "Sì certo, 'il voto degli italiani': pensa a quanti fuorisede non hanno potuto esprimere il loro voto, e pensa a quante persone nascono in Italia, parlano italiano, lavorano qui e non possono votare. Il Paese non è reale". Qualcuno, però, ha votato e scelto. E molti di questi continuano a incalzare l'artista. "Ma almeno sai cos'è la resistenza? Studiate almeno, e parlate con dati reali, mi sa che 11 anni di governi tecnici vi hanno rimbambito" si legge tra i commenti, poi ancora, tra chi consiglia di accettare la sconfitta e chi si rimette alla democrazia, l'affondo: "La resistenza su Instagram. Come la guerra dal divano guardando Netflix e l'eroismo indossando la mascherina. La realtà però è cosa diversa dalle allucinazioni".