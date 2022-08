Francesco Facchinetti furioso: "Siamo un Paese di capre, col bonus 110 frodati miliardi"

Il Jova Beach Party prosegue senza sosta, ma senza sosta continuano anche ad accusare il mega tour estivo di Jovanotti - partito il 2 luglio da Lignano Sabbiadoro e accolto da decine di spiagge italiane - di causare irreparabili danni ambientali. Polemiche che non hanno fermato l'enorme carrozzone - nonostante siano state aperte inchieste e non sono mancati rigorosi controlli - ma che certamente hanno provato a mettergli i bastoni tra le ruote.

Dalla protesta degli ambientalisti a un vero e proprio "moto popolare", come lo definisce Francesco Facchinetti, che in un video su TikTok commenta duramente la vicenda: "Ho letto cose pesantissime. Non mi voglio rivolgere all'1% delle persone che hanno criticato Jovanotti che sono attivisti, ambientalisti, quelli che ci credono da anni e si battono per l'ambiente da anni. Mi voglio rivolgere al rimanente 99%, a quelle persone che si sono messe a criticare Jovanotti solamente per moda. Perché oggi funziona così, nel 2022, si parte con una shitstorm senza sapere neanche di cosa si stia parlando, ma solo perché è un trend".

Facchinetti non la tocca piano: "Voi negli ultimi vent'anni, mentre l'Italia sbagliava qualsiasi politica energetica e qualsiasi politica che riguardava l'ambiente, dove eravate? Mentre l'Italia si trasformava in un Paese non autosufficiente, energicamente parlando, voi dove eravate? Lo sapete che dopo la guerra in Ucraina abbiamo dovuto riaccendere le centrali a carbone in Italia? Nel 2022 le centrali a carbone - incalza - perché siamo delle capre, perché abbiamo reso questo Paese un Paese non autosufficiente. Dove eravate mentre spegnevano tutte le centrali atomiche in Italia, mentre siamo circondati da centrali atomiche? Perfino in Svizzera sono pieni di centrali atomiche. Dove eravate mentre si bloccavano i trivellamenti nell'Adriatico perché 'inquinavamo' il nostro mare, e poi a sette metri dal confine italiano, dai Balcani, trivellavano e rubavano e rubano ancora oggi il nostro petrolio. Dove eravate?".

Facchinetti: "Con il bonus 110 frodati 4 miliardi di euro allo Stato"

La risposta è ancora più provocatoria: "Ah sì, ecco dove eravate, eravate a votare lo schieramento politico che poi ha attivato il bonus facciata, il 110, per rendere le case dei nostri italiani delle case ecosostenibili. Peccato che sono state attivate queste cose nella maniera più sbagliata possibile e le persone, non tutti, hanno frodato ben 4 miliardi di euro al nostro Stato. Forse eravate lì a votare questo schieramento politico. Prima di parlare e agire, pensate". Infine l'appello: "Se proprio siete così ambientalisti, invece di prendervela con Jovanotti andatevela a prendere con le politiche che hanno reso il nostro Paese un Paese energeticamente non autosufficiente. Mi piacerebbe vedere la stessa foga, la stessa violenza, le stesse parole che avete utilizzato contro Jovanotti, su cose invece serie".

Il video su TikTok