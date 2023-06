Cecchi Gori svela un retroscena su Francesco Nuti: "Il bere gli è stato fatale"

Tanti in questi giorni ricordano Francesco Nuti, scomparso lunedì a 68 anni dopo una lunga malattia. Nel 2006 era caduto in casa, un incidente che gli provocò un ematoma cranico al quale seguirono 4 mesi di coma. Dopo una lunga riabilitazione sembrava stare leggermente meglio, ma nel 2016 ebbe una seconda caduta e le sue condizioni precipitarono. Da allora era ricoverato in una clinica specializzata, a Roma, dove è morto due giorni fa.

Nuti, poco prima dell'incidente domestico, non era molto presente sulle scene e in questi anni si sono dette molte cose su quel periodo difficile, a cui è poi seguito l'oblio. Vittorio Cecchi Gori, che con lui ha avuto un intenso rapporto professionale, ma non solo, ne ha parlato ai microfoni dei Lunatici su Rai Radio 2, con Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio: "Con Francesco avevo un bellissimo rapporto e bei ricordi. Sia personali che professionali. È stato male poco dopo aver prodotto 'Occhiopinocchio', quel film che tante burrasche ci ha creato. Peccato, avrebbe potuto dare ancora molto. Ho prodotto tanti suoi successi, tutti bei film".

L'ex produttore cinematografica ha espresso tutta la sua stima, svelando un retroscena che potrebbe spiegare diverse cose: "Ha avuto una delusione sentimentale che forse ha creato le premesse di quello che è successo. Rimase male da questa delusione sentimentale, iniziò a bere e il bere gli è stato fatale. Io gli volevo bene, lo volevo anche aiutare, ma non è facile se non trovi la forza da solo di correggerti".

La sua morte lascia un vuoto, anche se la sua arte è già nella memoria collettiva dell'intero Paese, ha spiegato ancora Cecchi Gori: "Nuti era un grande attore, la sua dipartita fisica ci ricorda ancora di più quello che è stato. Non è stato sottovalutato, è uscito dai giochi troppo presto. Valeva come Benigni e Verdone. Era sensibile, divertente, un attore hollywoodiano".