Francesco Nuti: la caduta, il coma e la costante vicinanza della figlia fino alla morte

Oggi il mondo del cinema e dello spettacolo ha perso uno dei suoi più grandi interpreti e creativi: Francesco Nuti, 68 anni. Il regista e produttore dopo l'incidente domestico che gli provocò un ematoma cranico perse parte delle capacità motorie e in seguito arrivò a perdere quasi totalmente l'uso della parola. Le informazioni sulla sua vita privata negli ultimi anni erano rare, piccoli aggiornamenti venivano riferite dalla figlia Ginevra, sua tutrice, e da alcuni amici storici come Giovanni Genovesi.

La tragica caduta e le complicazioni motorie

Era il 2006 quando Francesco Nuti cadde dalle scale nella sua abitazione, la caduta gli provocò un ematoma cranico che lo fece entrare in coma, condizione nella quale rimase per quattro mesi. Fu ricoverato al ricoverato al Policlinico Umberto I di Roma fino a quando non fu spostato in un centro specializzato in Versilia.

Per anni le informazioni sulla salute di Nuti rimasero un mistero, solo nel 2008 trapelò l'informazione che il regista era uscito dall'ospedale, ma le sue condizioni non erano migliorate. Al 2010 si lega la sua prima apparizione pubblica dopo l'intervento e le condizioni del noto regista apparsero subito molto complicate.

Poi nel 2014 ci fu l'emozionante spettacolo-omaggio organizzato da Leonardo Pieraccioni, Carlo Conti, Marco Masini e Giorgio Panariello al quale presero parte anche Ginevra, la figlia, che cantò la canzone che il padre scrisse per lei, "Sarà per te" e sul palco salì anche Nuti.

I maltrattamenti e il processo

Il 2016 per Nuti e la famiglia è stato uno degli anni più complessi. Sulle cronache locali e nazionali è rimbalzata la notizia dei maltrattamenti a cui sarebbe stato sottoposto Francesco per mano del suo badante. Un anno dopo il processo giudicò non colpevole il badante e la testimonianza di Francesco fu considerata nulla in quanto ritenuto suggestionabile. Le accuse partirono dal sostituto dell'uomo che aveva raccontato di aver visto il collega malmenare l'attore e di averlo anche forzato a mangiare nonché di averlo lasciato in condizioni non consone non preoccupandosi della sua igiene personale.

Il nuovo ricovero e il trasferimento a Roma

Nel 2016 Nuti ebbe una seconda caduta e fu portato all'ospedale fiorentino di Careggi e da lì venne trasferito in una clinica specializzata a Roma dove ha soggiornato fino al giorno della sua morte, infatti la figlia e i familiari, in occasione della comunicazione della morte dell'attore, hanno ringraziato "di cuore il personale sanitario e tutti coloro che hanno avuto in cura l'attore nel lungo periodo della malattia, in particolare il personale di Villa Verde di Roma". La decisione di trasferirlo a Roma fu preso da Ginevra così da poterlo avere più vicino e potergli dare tutte le attenzioni di cui aveva bisogno.

L'annuncio della morte

Nel 2021 Ginevra e la madre, Annamaria Malipiero, furono ospiti da Mara Venier a Domenica In e parlarono proprio della loro vita e delle condizioni di salute di Francesco che due anni fa erano stabili. Ginevra da quando aveva 18 anni è "diventata il suo tutore, ovviamente sono sempre aiutata da mamma, mi dà una grande mano. Però avevo piacere di affrontare questa cosa e assumermi questa responsabilità".

Dopo anni di silenzio è arrivata come un fulmine a ciel sereno, il 12 giugno, la notizia del decesso di Francesco Nuti. A renderlo noto è stata la famiglia con un comunicato: al momento non sono state date ancora informazioni sui funerali e la famiglia ha chiesto di rispettare il momento di grande dolore "e per questo motivo non intende rilasciare dichiarazioni".

La depressione e l'alcol

I problemi di salute di Nuti purtroppo erano iniziati ben prima del 2006 a causa di alcuni flop al botteghino cadde in depressione e nella dipendenza da alcool e per ben due volte provò a suicidarsi.