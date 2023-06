Francesco Nuti, funerali a Firenze in forma privata

Francesco Nuti torna nella sua Toscana per l'ultimo viaggio. L'attore, 68 anni, morto ieri in una clinica di Roma dove era ricoverato da tempo a causa della malattia, verrà sepolto nella sua terra. Nato a Prato, i funerali si svolgeranno a Firenze, nella Basilica di San Miniato a Monte, giovedì 15 giugno.

Le esequie si terranno in forma privata "per volere della famiglia", come si legge in una nota. A prendersi cura di lui, fino alla fine, è stata la figlia Ginevra, che appena raggiunta la maggiore età ha chiesto di essere l'unica tutrice del padre. Ad accompagnarla in questi anni anche la mamma, Annamaria Malipiero, ex moglie dell'attore. Tanti anche gli amici e colleghi del papà che sono stati vicino a tutta la famiglia nel lungo calvario di Francesco Nuti, da Carlo Conti a Leonardo Pieraccioni, ma anche Giorgio Panariello e Marco Masini. Giovedì l'ultimo saluto degli affetti più cari.

Il nuovo ricovero e il trasferimento a Roma

In seguito a un incidente domestico, nel 2006, Francesco Nuti riportò un ematoma cranico al quale seguirono 4 mesi di coma. Dopo una lunga riabilitazione l'attore sembrava stare leggermente meglio, ma nel 2016 ebbe una seconda caduta. Ricoverato all'ospedale fiorentino di Careggi, venne poi trasferito in una clinica specializzata a Roma - dove ha soggiornato fino al giorno della sua morte - per decisione della figlia Ginevra, che così poteva seguirlo meglio e stargli vicino.