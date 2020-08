Investito il fratello di Maria Teresa Ruta, ricoverato in rianimazione

Grave incidente per Stefano Ruta, fratello della conduttrice Maria Teresa Ruta, ricoverato in prognosi riservata nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Bufalini di Cesena. L'uomo, 50 anni, è stato travolto da una macchina a bordo della sua bici nel tardo pomeriggio di mercoledì, durante una gara ciclistica che in quel momento stava transitando per le strade di Forlì.

Torinese, ma residente a Rimini, le sue condizioni sono stabili, come riporta Cesena Today. Gli agenti di polizia sono giunti sul posto quando il ciclista era già stato trasportato d'urgenza in ospedale. Le cause del sinistro sono tuttora al vaglio: da una prima sommaria ricostruzione sembra che l'auto, una Chevrolet Matiz, sulla quale oltre al conducente 84enne viaggiava come passeggera anche la moglie 67enne, stesse percorrendo la via quando improvvisamente, da un'altra strada, è sopraggiunto il ciclista. Dopo l'impatto, il veicolo ha proseguito ancora per qualche decina di metri trascinando l'uomo e fermandosi poco più avanti. L'area interessata alla competizione era inibita al traffico con divieto di transito dalle 16 alle 20 secondo un'ordinanza emessa dal Comune.