Cristiano ricorda la sorella Michela Murgia. Poi svela il perché dei carciofi al funerale

Il fratello di Michela Murgia, Cristiano, era presente ai funerali organizzati nella chiesa degli Artisti a Roma. Lui ha fatto le veci della loro madre che per colpa dei problemi di salute non ha potuto affrontare il viaggio da San Giovanni di Sinis in Sardegna fino alla capitale.

Il funerale di Michela e i carciofi

Del funerale Cristiano, che ha 50 anni e solo tredici mesi in meno della sorella, al Corriere della Sera ha dichiarato: "È stato una festa. Del resto era da lei, aggiungere ricchezza. Mi hanno colpito l’amore che ho sentito, le parole straordinarie di Chiara Valerio, l’ironia di Lella Costa. E poi la macchia mediterranea in chiesa e i carciofi, che per la mia famiglia hanno un significato particolare".

"Nostra madre, donna fortissima, faceva sempre la battuta: 'Quando capiterà a me, non spendete soldi in grandi cose, mi mettete dentro una cassettina di carciofi e io sono a posto'. Così quando ho visto quei carciofi mi è venuto un po’ da ridere", ha aggiunto Cristiano che ha così spiegato il perché di quella scelta così particolare.

Michela da bambina era già una leader, il rapporto con il padre e Michela zia

Il primo ricordo di Cristiano con Michela risale a quando da Cabras si trasferirono a San Giovanni: "Io avevo 9 anni e Michela 10. San Giovanni era una borgata marina che viveva solo d’estate, d’inverno ci abitavano giusto quattro famiglie: una era la nostra. C’era un pullmino che ci portava a scuola e lei già allora era la leader del gruppo, ma lei è proprio nata leader". "Organizzava escursioni alla scoperta di un mondo diverso dal paese dove eravamo cresciuti - ha spiegato -. Giocavamo agli esploratori. Andavamo in giro per Tharros, il sito archeologico che ai tempi era a libero accesso. Ci eravamo fatti una cultura sui libri che vendeva nostra madre in negozio e ci piaceva andare lì e immaginare com’era la città di allora".

È stata Michela a insegnargli a nuotare "non solo nel mare di San Giovanni, ma nel mare della vita. Mi ha tenuto per mano per tante cose, era il mio punto di riferimento. Dove andava lei andavo io, mi portava sempre appresso".

Poi parlando della sorella, con grande sincerità spiega che forse non è mai riuscito a capire chi fosse davvero: "Ancora adesso, e più che mai dopo queste settimane, mi chiedo se sono riuscito a capire chi fosse, perché per me era soprattutto la mia compagna di giochi. Era peggio di mia madre: quando avevo le fidanzatine non andavano mai bene. Ecco, nemmeno quando vinse il Campiello realizzai che aveva fatto qualcosa di eccezionale: per me era normale che lo vincesse, era il frutto del suo lavoro".

Dei giorni in cui scriveva i suoi libri ricorda che lui si alzava la mattina alle 5 per andare a lavorare e "lei era ancora sveglia e la trovavo a scrivere i suoi libri. Cominciava la sera dopo cena e non smetteva fino alle 6 del mattino, quando poi andava a dormire. Diceva che di notte le riusciva meglio". Il libro che preferisce è "Accabadora, senza dubbio". "Lo ha scritto bene - spiega Cristiano -, per ogni cosa si è informata, ha letto, ha parlato con le persone, ha messo così tanto impegno che non poteva che vincere tanti premi. Il più divertente, invece, è Il mondo deve sapere: era nato da un blog, mi raccontava le storie mentre le scriveva, ero esilarato".

Nel 1990 Michela, Cristiano e la madre lasciarono la loro casa e si trasferirono da zia Annetta per colpa delle continue liti con il padre: "Dire che mio padre fosse difficile non rende l’idea: ha messo davvero alla prova la nostra capacità di stare insieme e di essere forti. Vivere con lui è stato un vero incubo. Quando Michela ha deciso di restare da zia, io ho scelto di tornare indietro per non lasciare mia madre da sola con quella persona. Ma ero contento che Michela ne stesse lontana".

Cristiano ha due figli, Alessandro di 20 anni e Daniele di 14, il secondo l'ha vissuta meno, invece Alessandro ha molti ricordi con la zia: "Lei gli regalava tantissimi libri, per imparare a fare gli origami, o i puzzle, il cubo di Rubik. Erano sempre giochi stimolanti. E poi alla festa del paese lo portava sempre alle giostre. Era bello vederli insieme".

L'ultima telefonata e le ceneri disperse in Corea del Sud

Com'è ormai noto l'ultima telefonata Michela l'ha fatta proprio al fratello e tramite lui ha mandato un messaggio alla madre, Costanza Marongiu, dicendole di stare tranquilla: "Era sofferente perché i dolori erano veramente fortissimi e non riusciva più a controllarli, ma l’ho trovata consapevole, aveva la voce stanca ma serena, e questa cosa è stata molto importante quando poi sono andato da mia madre. Ci ha dato forza, ancora una volta lei a noi, pure in un momento in cui era così debole".

Sembrerebbe che Michela abbia lasciato tra le sue volontà la richiesta che le sue ceneri vengano disperse, dal fratello, in Corea del Sud, paese natio dei suoi amati Bts. A tal riguardo il fratello non si espone molto: "So che è Lorenzo (Terenzi, il marito) ad avere in mano le volontà di Michela. Se così sarà, sarò orgoglioso e felice di farlo".