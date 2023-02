Funerali Costanzo, il feretro esce sulle note del suo storico programma: applausi e commozione in piazza

"Sipario, sigla". Sembra quasi di sentirla la voce di Maurizio Costanzo quando il suo feretro esce a spalla dalla chiesa degli artisti, a piazza del Popolo, sulle note del suo storico programma, accolto dagli applausi della folla assiepata fuori.

Quella musica, di Franco Bracardi, non solo è il simbolo del Maurizio Costanzo Show ma anche del suo ideatore e padre artistico che per quarant'anni lo ha curato con amore e dedizione. Famigliari, amici, colleghi e collaboratori, insieme alla gente comune, hanno salutato così, per l'ultima volta, il giornalista e conduttore tv di cui oggi si sono svolti i funerali. Subito dopo la cerimonia religiosa, sul sagrato Maria De Filippi e il figlio Gabriele osservano tanto affetto in lacrime e regalano anche loro l'ultimo applauso.

Davanti a una scena così toccante suonano come provvidenziali le parole di don Walter Insero - che ha concelebrato le esequie - pronunciate durante l'omelia: "È vero si è chiuso il sipario ma è finito il primo atto. La sua vita continua, la sua anima continua ad amare, a voler bene e a sentire il nostro amore". Ai funerali hanno partecipato moltissimi volti noti, tra cui Carlo Conti, Milly Carlucci, Gerry Scotti, Christian De Sica, Giorgio Panariello, Vittorio Sgarbi, Sabrina Ferilli - tornata da Tokyo per stare accanto a Maria De Filippi, sua grande amica - Piersilvio Berlusconi, Mara Venier, Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, Massimo Lopez e molti altri.