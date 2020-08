Funerali Franca Valeri, la figlia: "No fiori, ma donazioni a cani abbandonati"

Domani dalle 17 alle 21 al teatro Argentina di Roma ci sarà la camera ardente di Franca Valeri. L'attrice, morta oggi nella sua casa a Roma, aveva appena compiuto 100 anni. Si svolgeranno invece in forma privata i funerali.

Il teatro Argentina di Roma è stato scelto per ospitare la camera ardente perché proprio lì l'attrice aveva tenuto il suo ultimo spettacolo. Lo racconta all'Adnkronos Urbano Barberini, attore che ha condiviso il palcoscenico con la regina della commedia negli ultimi 20 anni. E anche l'ultimo spettacolo lo avevano fatto insieme. "Ringraziamo molto il teatro Argentina - dice Urbano Barberini - è stato lì che abbiamo fatto il nostro ultimo spettacolo e ci sembrava il posto più adeguato".



No fiori, ma donazioni per cani abbandonati

"A chiunque voglia fare un omaggio con dei fiori, chiediamo una donazione al rifugio per cani abbandonati Franca Valeri onlus, al quale teneva tantissimo", raccomanda la figlia Stefania Bonfandelli. Ed è proprio la Onlus a ricordarla con un post su Facebook in cui dice: "Ciao Franca! In realtà sarai sempre con noi perché le vere stelle non muoiono mai ma continuano a vivere nel cuore di chi le ha amate ed ammirate. A noi lasci il testimone del tuo amore per gli Animali e continueremo con orgoglio l'opera iniziata da te. Ciao Franca, sei solo dall'altra parte".