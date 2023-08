Funerali Murgia, l'addio di Chiara Valerio conquista tutti: video

Un discorso certamente originale, a tratti esilarante ma profondo e commovente allo stesso tempo. Per qualcuno sui social "l'addio più bello di sempre". L'ultimo saluto di Chiara Valerio a Michela Murgia, oggi, ha conquistato tutti. In chiesa e sul web, dove impazza il video.

Amica e collega della scrittrice, scomparsa giovedì a 51 anni, Chiara Valerio ai funerali ha divertito e fatto riflettere, ma soprattutto ha raccontato Michela e le ha reso omaggio a modo suo. E, senza alcun dubbio, lei avrebbe apprezzato molto e si sarebbe fatta grandi risate.

"Michela è riuscita a far diventare la parola queer appassionante come la parola resilienza" ha detto ironica, continuando il suo divertende racconto. "In italiano abbiamo solo la parola tempo - ha continuato - Gli inglesi, oltre a time, hanno tense e weather. Siccome Michela Murgia se ne andrà prima del tempo, perché non c'è tempo, e perché come sappiamo tutti, essendo stati bambini, è difficile coniugare i verbi tense, allora oggi per Michela usiamo il tempo atmosferico, così domani pioverà Michela Murgia o splenderà Michela Murgia. O Michela Murgia sarà ventosa, nebbiosa, spesso afosa, ogni tanto fresca e ventilata. C'è tanto weather di Michela Murgia in tutti noi. Va beh Michè - ha concluso - in tutte e tutti e tutt*, facciamo che una volta l'ho detto".