Funerali Murgia, Paola Turci in lacrime canta 'Bella ciao'

"Sei stata e resterai una luce accesa per le persone che come me hanno avuto bisogno della tua sensibilità e intelligenza, della comprensione dei rapporti e il valore dei diritti. Che privilegio averti conosciuta, abbracciata, sorriso". Questo il messaggio scritto sui social da Paola Turci appena appreso della morte di Michela Murgia. La cantautrice romana oggi era a piazza del Popolo, nella chiesa degli Artisti, per l'ultimo saluto alla scrittrice.

In chiesa insieme alla compagna Francesca Pascale, Turci ha partecipato con profondo raccoglimento ai funerali. Alla fine della funzione religiosa, dopo l'uscita del feretro, l'artista è rimasta per qualche minuto nella navata, insieme a centinaia di persone (mentre Francesca Pascale si allontanava e raggiungeva l'uscita, ndr), a cantare 'Bella ciao', tra le lacrime, con il pugno alzato, per rendere omaggio all'impegno politico di Michela Murgia e alle sue tante battaglie antifasciste. Un valore, per lei, che ha difeso fino alla fine dei suoi giorni e che oggi in tanti - a partire da Roberto Saviano, che in chiesa ha letto una commovente lettera - hanno promesso di portare avanti.