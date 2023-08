Funerali Murgia, applausi all'arrivo del feretro: in chiesa Schlein, Pascale e Turci

In migliaia oggi a Roma per l'ultimo saluto a Michela Murgia, morta a 51 anni a causa di un tumore al rene. Il feretro, arrivato poco prima delle 15 a piazza del Popolo, è stato accolto da un lungo applauso della folla fuori la chiesa degli Artisti.

Un parterre commosso formato da molti giovani, ma anche da persone di mezza età, ha salutato l’arrivo del feretro, ventagli e ombrelli per ripararsi da un sole inclemente.

Sotto le arcate della Chiesa trovano riparo alcuni rappresentanti dell’Anpi, con foulard e bandiere tricolori. Palloncini raffiguranti coloratissimi cavallucci marini si elevano nell’aria, mentre un signore orgoglioso sfoggia un cartoncino con la scritta ‘Grazie Michela’. Tra i volti noti, Concita De Gregorio, la coppia Pascale-Turci, Ritanna Armeni e una lettrice di Michela Murgia, Roberta, che commossa, confida" Da oggi ci sentiamo tutti un po’ soli, un po’ orfani. Ci ha insegnato a leggere la vita, a combattere le discriminazioni, ci ha indicato la rotta da seguire. La sua è stata una vera rivoluzione umana e culturale".

Niente fiori per sua volontà

La scrittrice aveva chiesto che al suo funerale non ci fossero fiori e così, rispettando le sue volontà, non sono presenti fiori in chiesa tranne il copribara con peperoncini e fiori selvatici. Solo composizioni vegetali, con mirto, carciofi, peperoncini, limone, secondo le sue volontà. Per questo - spiegano dal suo entourage - è stata rimandata indietro una corona inviata dal Comune.

Il ricordo di Fratoianni

''Michela era una cara amica. Perdiamo una donna libera, un'intelligenza acutissima, una persona straordinaria, perdiamo parole, idee cultura e una militante originale e curiosa, consapevole che essere partigiana è la condizione per garantire la qualità della democrazia. Ma soprattutto perdo una persona a cui ho voluto molto bene''. Lo dice Nicola Fratoianni, segretario nazionale di Sinistra italiana, anche lui al funerale di Michela Murgia nella chiesa degli Artisti in piazza del Popolo a Roma. Legati da una profonda amicizia, quando nacque 'Mediterranea' fu proprio Murgia la promotrice di quello che lei chiamava 'l'equipaggio di terra': un gruppo di artisti e intellettuali che a sostegno dell'iniziativa si impegnati in un tour in tutta Italia.