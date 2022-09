Oggi i funerali della Regina Elisabetta: la diretta minuto per minuto

Oggi è il giorno dell'addio alla Regina Elisabetta II, morta venerdì 9 settembre all'età di 96 anni. Il Regno Unito è in lutto per salutare la sovrana più longeva nella storia della monarchia britannica, a cui è stato dedicato un tributo durato dieci giorni, partito da Balmoral - dove è deceduta - passando per Edimburgo, poi Londra - esposta a Westminster Hall, meta di pellegrinaggio in questi giorni per centinaia di migliaia di inglesi - infine, questa sera, il castello di Windsor, dove verrà sepolta vicino al marito Filippo e ai genitori, nell'abbazia, dopo l'ultimo saluto - in forma privata - dei familiari.

L'Abbazia di Westminster è aperta dalle ore 8 (le 9 in Italia), per iniziare ad accogliere le duemila persone attese, tra cui teste coronate e capi di stato. Alle 10 in punto il Big Ben suonerà gli ultimi rintocchi: da questo momento in poi, il martello della campana sarà coperto da uno spesso cuscinetto di pelle per attutire i suoi colpi per il resto della giornata, in segno di rispetto. Alle 11.45 la bara della regina verrà trasportata all'Abbazia di Westminster, spostata su un carro militare trainato da giovani militari della Marina, invece dei cavalli. Il corteo sarà guidato da re Carlo, insieme ai membri della Famiglia Reale. Alle 12 le esequie in chiesa. Dopo circa un'ora - questa la durata della cerimonia funebre, presieduta dall'arcivescovo di Canterbury - la bara della Regina sarà trasferita nuovamente sul carro militare, e il corteo funebre reale percorrerà Parliament Square, Whitehall, Constitution Hill, The Mall e Buckingham Palace, fino a Wellington Arch, dove arriverà alle ore 14. Poi l'ultimo viaggio verso Windsor, il castello dove la regina ha vissuto gli ultimi anni della sua vita, dove arriverà intorno alle 16.15. Qui, presso la Cappella di San Giorgio, la sepoltura dopo un ultimo rito funebre riservato esclusivamente ai familiari.

I funerali della Regina Elisabetta sono un evento mediatico senza precedenti. Si stimano 4 miliardi di spettatori in tutto il mondo per la cerimonia funebre. A partire dalle 11, in Italia l'evento sarà coperto in diretta dalla Rai con uno speciale Tg1, ma anche da Mediaset e Real Time, oltre che dai canali all news. Su Rai 1 la telecronaca è affidata alla direttrice Monica Maggioni, mentre su Canale 5 sarà Silvia Toffanin a raccontare questa giornata in uno speciale Verissimo.

Su Rai Uno la telecronaca dell'evento sarà a cura del Tg1 e, visto il clamore dell'evento, la conduzione dovrebbe essere affidata alla sua direttrice Monica Maggioni. Real Time - visibile al canale 31 del digitale terrestre - seguirà in diretta integrale da Londra, dalle 10 alle 18. La diretta sarà accompagnata dal commento degli esperti di Casa Windsor Francesco Vicario, giornalista di Gente, Flavia Cercato, conduttrice televisiva e radiofonica, e Federica Brunini, scrittrice e direttore di The Good Life Italia. Inoltre, tutte le reti generaliste e le reti all news sono visibili in diretta streaming.