Clamorosa gaffe per Lory Del Santo, dimentica di cambiare account e si fa i complimenti da sola

?Ti adoro tantissimo perch sei stata vera e sincera sin dal primo istante? ?Lory ti adoro? ?Ti ammiro tantissimo?. Questo il tenore dei commenti apparsi sotto all?ultimo post pubblicato su Instagram da Lory Del Santo, reduce dall?eliminazione all?Isola dei Famosi. Un'ondata di affetto e ammirazione, se non fosse che l?autrice dei commenti al miele sia la stessa Lory. Probabilmente la Del Santo, o chi gestisce per lei i canali social, voleva avvalorare la sua partecipazione al reality con parole di supporto e stima, dimenticando però di cambiare account. Evidentemente la regista è titolare di alcuni account fake con cui è solita lasciare commenti lusinghieri e adulatori sotto i suoi post. Un escamotage molto usato anche per far sì che il post, ottenendo molte interazioni, cresca di visibilità. Eppure questa volta qualcosa è andato storto. Una gaffe che non è sfuggita ai commentatori di Twitter che hanno immediatamente ravvisato il clamoroso errore, tra cinguetti divertiti e meme ironici.

La stoccata al programma

Tra un complimento e un altro verso sé stessa Lory, o chi per lei, non ha mancato di mandare frecciatine agli ex compagni d?avventura. ?Eri una perla tra i selvaggi?, si legge nel commento proveniente dal profilo Lorydelsantoofficial. ?Sono scocciato dalla fetta di persone che ammirano elementi come Nicolas. Persone tossiche da evitare?, scrive la regista, che ha sempre avuto un rapporto conflittuale con l?attore romano. In particolare nel mirino della Del Santo lo stesso programma: ?Indegno programma! Indegno per una conduzione di basso livello, per un ?opinionista? non pervenuto come Savino, per un signor Vladimir Guadagno irrispettoso e irriverente a cospetto di una grande professionista come te!?, scrive l?account verificato.

Dietro i commenti potrebbe esserci il manager?

Secondo i commentatori di Twitter dietro i commenti al vetriolo verso la produzione potrebbe celarsi proprio il manager della Del Santo, Paolo Chiparo. L?uomo attraverso un lungo post su Instagram ha denunciato nei giorni scorsi l?atteggiamento poco attento nei confronti di Lory: ?Massacrata senza pietà da un branco di lupi, compreso qualcuno in studio? Mi è dispiaciuto che nessuno abbia raccontato il coraggio che ha sempre avuto ad affrontare la vita, con lealtà è sincerità, rialzandosi sempre dopo ogni caduta, con grande dignità??. Il titolare della Star?s Management si è poi scagliato contro la produzione del programma: ?Mi ritengo onorato e fiero di rappresentare una DONNA con la D maiuscola. Una donna leale e coraggiosa, che ha deciso con umiltà di riprovare la stessa esperienza che l?Isola le aveva regalato. Una donna che si è rimessa in gioco, accettando di partecipare senza ambizioni di nessun tipo. Certamente non aveva nessun bisogno di mettersi in mostra. Voleva solo vivere dei bei momenti in compagnia, giocare divertirsi. Invece il branco gli ha regalato l?etichetta di falsa! Lory è stata 10 volte al televoto, accettando le decisioni del gruppo senza polemizzare. Il pubblico sovrano ha sempre ribaltato i pronostici del branco e ha sempre deciso di salvarla. Ricordo che Lory in 100 giorni non ha mai avuto una sorpresa, a differenza di tanti altri, come mai? Forse qualcosa di più si poteva fare per questa grande DONNA, omaggiandola con la giusta passerella che meritava?. Un?altra ipotesi che si fa strada su Twitter è che Lory, poco avvezza all?utilizzo dei social, possa aver riportato tra i commenti alcuni messaggi ricevuti in direct.Intanto il post incriminato e i relativi commenti sono spariti da Instagram, ma di certo Lory, ospite lunedì al prime time dell?Isola dei Famosi verrà interpellata sulla vicenda.