GF Vip, Giucas Casella "ipnotizza" Sonia e Adriana. Ma i social smascherano il trucco

L'improvviso ritorno agli anni '80, quando gli illusionisti riempivano gli studi tv. Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip, Giucas Casella ha abbandonato per pochi minuti la casa più spiata d'Italia per provare ad ipnotizzare lo studio di Cinecittà, con in testa il conduttore Alfonso Signorini e le opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli.

L'illusione delle mani legate

Casella ha riproposto il celebre gioco delle mani, da lui 'bloccate' con il solo suono della propria voce. "Ascoltatemi attentamente", ha tuonato Giucas una volta in studio. "Fatelo tutti, stringete e legate le vostre mani sempre di più. Sentite che si saldano sempre di più. Io conterò da uno fino a tre e penserò io a slegarle. Si slegheranno solo quando loro dico io".

Trucco smascherato

A rimanere con le mani bloccate Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, mentre Signorini si è presto liberato accusando Casella di essere una "sòla". Peccato che qualcuno del pubblico in studio abbia fotografato e pubblicato sui social un cartello degli autori, dove si legge chiaramente "Giucas fa il suo show, Adriana e Sonia restano legate". Tutto calcolato e deciso a tavolino. Perché chi di sòla ferisce, di sòla perisce.