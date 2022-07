GF Vip Party, Pierpaolo Pretelli e Soleil Sorge saranno i nuovi conduttori

Si scaldano i motori per il GF Vip 7 che prenderà il via il 19 settembre, in quella che pare sarà l’edizione più lunga di sempre, che si protrarrà sino a Maggio. Come sempre il padrone di casa sarà Alfonso Signorini. Svelati invece qualche mese fa invece i nomi delle opinioniste del reality. Riconfermata Sonia Bruganelli, che sarà affiancata da Orietta Berti, messa invece in panchina l’ex opinionista Adriana Volpe. Intanto mentre si fanno strada i nomi dei nuovi concorrenti tra indizi e smentite, sono stati rivelati i nuovi conduttori del GF Vip Party.

Pierpaolo e Soleil i nuovi conduttori

Il format in onda su Mediaset Infinity questo anno verrà presentato da Pierpaolo Petrelli e Soleil Sorge, come svela in anteprima TvBlog: “E’ stata scelta la coppia che condurrà questa trasmissione, che è qualcosa di più di una trasmissione e la scelta è caduta su due personaggi che sono stati fra i protagonisti di due delle edizioni di maggior successo di questo fortunato reality show, ovvero la quinta e la sesta. I due personaggi in questione sono il bello e bravo Pierpaolo Pretelli e la acuta e spigliata Soleil Sorge”, si legge nel sito. Pierpaolo e Soleil il lunedì ed il venerdì sera, in concomitanza con la puntata serale del Grande fratello vip 7, commenteranno dunque retroscena e segreti di quanto avviene nella casa più spiata d’Italia. Anche per questa nuova edizione Alfonso Signorini ha voluto due ex gieffini che hanno fatto parlare di sé, e soprattutto creato dinamiche nelle scorse edizioni del reality.

Un momento lavorativo d’oro per Pierpaolo e Soleil

In particolare per Pierpaolo Pretelli ci sarà un passaggio di testimone con la fidanzata Giulia Salemi, alla conduzione del GF Vip Party lo scorso anno in coppia con Gaia Zorzi: “Dunque Pierpaolo Pretelli, che nel frattempo non se n’è stato con le mani in mano e grazie all’aiuto e alla generosità di due colossi di Rai1, ovvero Mara Venier e Carlo Conti, si è potuto far conoscere al grande pubblico dalle frequenze della prima rete della televisione pubblica, prenderà il posto della sua fidanzata Giulia Salemi”. Per Petrelli e la Sorge è un momento lavorativo d’oro, come osserva anche TvBlog, l’agenda degli impegni professionali degli ex gieffini dopo la partecipazione al reality si è fatta sempre più densa: “Mentre Soleil Sorge, che subito dopo l’uscita dalla casa è stata ingaggiata da Barbara D’Urso per il suo Pupa e secchione show, ritrova le mura amiche della casa del Grande fratello, stavolta però dall’altra parte della porta rossa”.