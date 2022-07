Gf Vip, Adriana Volpe "silurata" da Bruganelli e Orietta Berti: la sua reazione

Ormai è ufficiale le opinioniste del Grande Fratello Vip saranno Sonia Bruganelli e Orietta Berti. Due nomi che hanno sorpreso i fan del reality. La Bruganelli è stata riconfermata per la seconda volta opinionista del programma in maniera del tutto inaspettata. Per diversi mesi la moglie di Paolo Bonolis è andata ripetendo come un mantra che non avrebbe mai più accettato di tornare a fare l’opinionista nella casa più spiata d’Italia. Ma come si dice chi disprezza compra, e dopo tante critiche e frecciatine al programma pare che sia stata proprio la stessa produttrice televisiva a chiedere di poter sedere nello studio di Cinecittà. Una scelta del padrone di casa Alfono Signorini che pare non sia piaciuta al pubblico di Canale5. Infatti sui sui profili social ufficiali del GF e delle varie pagine che hanno condiviso la notizia, ci sono stati numerosi commenti di dissenso verso la Bruganelli. Anche sull'account ufficiale della signora Bonolis si possono leggere molti pareri non di certo lusinghieri.

Accanto alla produttrice televisiva siederà Orietta Berti. Pare che la cantante 79enne, che sta godendo di un grande successo, sia stata fortemente voluta da Signorini per portare un vento di cambiamento e intercettare un target di pubblico più amplio. Resterà invece in panchina Adriana Volpe, ex gieffina ed opinionista del il Gf Vip 6 insieme a Sonia Bruganelli. Tra le due l’ostilità è sempre stata palpabile nel corso del reality, specie visto le posizioni intransigenti e critiche della produttrice televisiva. Eppure Adriana, a differenza della collega, ha più volte manifestato il desiderio di tornare a settembre sulla poltrona del reality. Un’aspirazione tradita da Signorini che ha lasciato la conduttrice trentina a bocca asciutta.

La reazione di Adriana

Eppure la Volpe non ha mancato di dire la sua sull’accaduto. L’ex opinionista ha condiviso sul suo profilo Instagram un un articolo della testata Gossiptv dal titolo:: "Gf Vip, ufficializza Bruganelli, tumulto web: valanga di critiche, Volpe difesa”. La donna ha aggiunto un commento sibillino all’articolo facendosi forte della manifestazioni di stima e affetto ricevuto dal pubblico, che a quanto pare, commenti social alla mano, parteggia per lei: “Grazie, grazie, grazie per l'affetto che mi dimostrate sempre”. ha aggiunto la Volpe. La 49enne, dopo 20 anni di onorata carriera, sarebbe rimasta enza un’occupazione fissa sul piccolo schermo. Almeno per il momento, non sembra ci siano progetti o impegni in serbo per lei. A cercare di dare una spiegazione al fermo della Volpe ha provato Maurizio Costanzo che nella rubrica tv del settimanale Nuovo, asserendo che i troppi cambiamenti televisivi non avrebbero giovato alla sua carriera: “tanti cambiamenti che ha fatto negli ultimi anni dimostrano l’irrequietezza della conduttrice, che dovrebbe avere più pazienza”.