Giampiero Galeazzi e la lunga lotta contro la malattia

La morte di Giampiero Galeazzi, all'età di 75 anni, lascia sbigottito il mondo dello spettacolo e del giornalismo sportivo, di cui è stato un assoluto protagonista, e coglie di sorpresa chiunque, nonostante negli ultimi anni lo storico telecronista Rai - ex conduttore di 90° Minuto - fosse malato.

Nelle sue ultime apparizioni televisive, 'Bisteccone' - questo il soprannome che Mara Venier gli diede a Domenica In negli anni '90 e che da allora lo ha sempre accompagnato - era apparso affaticato. Proprio in una puntata di Domenica In, del dicembre 2018, si era presentato sulla sedia a rotelle, visibilmente indebolito, destando preoccupazione per il suo stato di salute. Fu allora che iniziarono a circolare le prime voci sulla sua malattia.

Dopo quell'ospitata si inseguirono diversi rumor su gravi malattie, tra cui il Parkinson. Fu Galeazzi a smentire, qualche settimana dopo, rivelando che soffriva di diabete: "Sui social mi hanno già fatto il funerale, ma io sono ancora vivo - scherzò - Non ho il Parkinson, ho problemi di diabete. La salute va su e giù, come sulle montagne russe. Ho sbalzi di pressione, gonfiore alle gambe. Quando mi emoziono mi tremano le mani, ma non sono messo così male. A 72 anni ho anche perso un po' di chili".

La sedia a rotelle, in quell'occasione, era dovuta a un intervento al ginocchio di qualche settimana prima, e a tale proposito, sempre in quell'intervista, aggiunse: "E' stato un errore presentarmi così". Giampiero Galeazzi soffriva di una grave forma di diabete che nell'ultimo anno ha compromesso irreversibilmente le sue condizioni di salute. Quasi un presagio le parole che disse a Domenica In, tre anni fa, intervistato dall'amica Mara Venier: "La vita mi ha dato moltissimo, ho gli ultimi 500 metri da attraversare".