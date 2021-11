L'amore per la moglie Laura e i figli che hanno seguito le sue orme: addio a Giampiero Galeazzi

morto a 75 anni Giampiero Galeazzi , storico giornalista, conduttore televisivo e iconico telecronista con un passato da sportivo nel canottaggio. Malato da tempo, combatteva con un diabete che lo aveva costretto sulla sedia a rotelle ma che non aveva spento il suo spirito.

L’ultima apparizione televisiva risale a fine 2018, quando era stato ospite di Mara Venier a Domenica In ironizzando con la sua caratteristica voce, la stessa che ha accompagnato generazioni di italiani attraverso i più importanti eventi sportivi, dalle Olimpiadi ai Mondiali. Riconosciuto come uno dei migliori telecronisti della storia italiana, si portava dietro dal 1970 un soprannome che non lo ha mai lasciato: "Bisteccone", legato a una frase che un gli rivolse quando gli si presentò, alto e massiccio, per giocare un doppio di tennis.

Grande tifoso della Lazio, Galeazzi lascia la moglie Laura, con cui è stato sposato per decenni, e i due figli, Gianluca e Susanna: 46 anni lui, 43 lei, sono entrambi giornalisti. Gianluca ha seguito le orme del padre diventando giornalista sportivo e lavorando principalmente per La7, mentre Susanna dopo esperienze a Sky è arrivata a Mediaset, dove ha lavorato con la redazione del Tg5 e di Verissimo.

Tantissimi i messaggi di cordoglio per la morte di Galeazzi. Proprio Mara Venier ha affidato a Twitter un commosso addio: “Bisteccone mio …se ne va un pezzo importante della mia vita …”. Il collega Pierluigi Pardo lo ha ricordato così: “Una grandiosa ispirazione. Competenza e preparazione unite alla giusta dose di leggerezza e ironia. Un enorme dolore. Abbraccio forte a Susanna e Gianluca”. Un saluto commosso è arrivato anche dalla campionessa olimpiaca Valentina Vezzali: “Ciao Giampiero! Grazie per aver vissuto lo sport da atleta prima e da giornalista poi. Alla tua voce, carica di entusiasmo e passione, sono legati i ricordi di tante emozioni azzurre".

Sono certa che stasera anche lo Stadio Olimpico saprà ricordarti per come meriti”. Inevitabili poi le citazioni storiche, con una delle telecronache più famose di sempre: quella dell'oro olimpico di Rossi e Bonomi a Sidney 2000.