Gianni Morandi compie 78 anni: da Fiorello a Chiara Ferragni, gli auguri per l'eterno ragazzo

"Quanti sono? E chi se lo ricorda...". Così Gianni Morandi - con l'immancabile foto di Anna, la sua compagna - festeggia sui social il suo compleanno. L'età la ricordano tutti, 78, ma per l'eterno ragazzo il tempo sembra non passare mai, come gli ricordano in molti. A febbraio co-condurrà il Festival di Sanremo con Amadeus, poi partirà un tour nei palasport.

Energia da vendere e un affetto straordinario da parte di amici, colleghi e fan, che Gianni raccoglie con gratitudine in questa giornata speciale. "Go Gianni go" lo incoraggia Jovanotti - che per lui ha scritto "Apri tutte le porte", canzone con cui l'anno scorso a Sanremo si è classificato al terzo posto -, tra i primi a fargli tanti auguri anche Laura Pausini e Rosario Fiorello. "Auguri Gianni, sei sempre il ragazzo di 'Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte'" scrive Mara Venier - che ha ricordato il suo compleanno anche durante la diretta di Domenica In - e ancora Antonella Clerici, Carlo Conti, Biagio Antonacci, Elisa, Ficarra e Picone, ma anche Chiara Ferragni, che sarà accanto a lui sul palco dell'Ariston dal 7 all'11 febbraio.

Nato a Monghidoro nel 1944, i primi successi arrivano nel '62 con "Andavo a cento all'ora" e "Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte". Due anni dopo vince il Cantagiro ed esce il suo primo film da protagonista, "In ginocchio da te". Nel '68 vince Canzonissima. Il resto è storia. Gianni Morandi ha tre figli: Marianna e Marco, avuti dalla prima moglie, Laura Efrikian, e Pietro, il più piccolo - che ha deciso di seguire le orme del papà nel mondo della musica (qui la nostra intervista) - nato dall'unione con la compagna Anna Dan.

La foto pubblicata da Gianni Morandi per il suo compleanno