Carlotta Proietti: "Un papà famoso vuol dire tante cose"

La figlia di Gigi Proietti è grata per tutto l'affetto che sta ricevendo la sua famiglia in questo momento di sofferenza. Il post su Instagram dopo la morte dell'amato papà

Nel cuore della notte, a meno di 24 ore dalla morte dell'amato papà, dopo essersi rivista accanto a lui nello spettacolo 'Cavalli di battaglia', che Rai1 ha mandato in onda lunedì sera per omaggiare il grande Gigi Proietti, Carlotta Proietti ha scritto qualche riga su Instagram, ringraziando per l'affetto che sta ricevendo la sua famiglia in questo momento doloroso.

La parole di Carlotta Proietti

La figlia dell'attore romano, scomparso nel giorno del suo 80esimo compleanno a causa di uno scompenso cardiaco, ha condiviso una delle sue foto preferite insieme al padre, il suo più grande fan, con cui spesso ha condiviso il palcoscenico: "Ho pensato tanto a questo momento, l'ho sognato, ne sono stata terrorizzata. Un papà famoso vuol dire tante cose, tra queste non avere un'intimità perché quando esce la 'notizia' si scatena lo 'scoop'... Tutte parole che col momento che vivi non c'entrano niente. Malgrado questo però, le vostre parole e tutti i messaggi che ci stanno arrivando corrispondono all'amore che tutti provavate per papà. Voglio dire grazie con tutto il cuore ad ognuno di voi e lo farò, piano piano. Il dolore è forte, ma sappiamo che non è solo nostro, questo lutto è di tutti. Papà ha vissuto per il suo pubblico e il vostro affetto lo dimostra. Grazie e ancora grazie per tutto questo amore".

Il cordoglio sui social per la morte di Gigi Proietti

Tanti i messaggi di cordoglio per la morte di Proietti, ma ancora di più i ricordi che amici e colleghi stanno condividendo sui social. "Gli sta tornando indietro il rispetto e l'amore che ha regalato a tutti noi" scrive a Carlotta Edoardo Leo, che su Gigi Proietti sta girando un docufilm. "Da più di due anni porto avanti l'immane impresa di raccontare la tua vita ed il tuo lavoro - ha scritto su facebook l'attore - Ti ho fatto mille domande e ad ogni risposta mi ripetevo che un docufilm per la tua vita non basta. Ora non posso più chiederti niente. E ti piango, come tutti. Grazie Gì. Grazie davvero".