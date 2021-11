Gina Lollobrigida, le condizioni psichiatriche "destano preoccupazione": parla il figlio

Nella puntata di Italia Sì, in onda sabato 20 novembre su Raiuno, si è parlato del controverso caso di Gina Lollobrigida. Marco Liorni ha dato spazio alle parole dei legali di Milco e Dimitri Skofic, rispettivamente figlio e nipote dell'attrice.

"E' falso che i nostri assistiti abbiano mai intrapreso azioni giudiziarie contro Gina Lollobrigida" hanno assicurato gli avvocati Michele Gentiloni Silveri e Alessandro Gentiloni Silveri, aggiungendo: "Al contrario, mossi da immutato affetto e viva preoccupazione per il vergognoso annichilimento del suo patrimonio a beneficio del sig. Piazzolla (da anni tuttofare della star, ndr) e della sua cerchia, essi si sono rivolti all'Autorità competente affinché accertasse i fatti e prendesse i provvedimenti opportuni. Come è puntualmente avvenuto".

I risultati delle perizie psichiatriche

I legali hanno parlato anche delle condizioni di salute di Gina Lollobrigide, "accertate sia in sede penale che in sede civile, da primari esperti di psichiatria forense attraverso perizie non di parte, ma richieste e supervisionate da Giudici imparziali, seguendo tutte le regole della scienza e del contraddittorio". Il risultato è "concorde ed inequivoco" hanno fatto sapere "e desta grande preoccupazione e rammarico per le condizione della signora". Infine hanno concluso: "Le diverse opinioni correnti nei talk-show, quantunque libere, non sono in grado di scalfirne le conclusioni e dunque non interessano. Lavoriamo, su costante impulso dei nostri mandanti, affinché i Giudici continuino ad adottare le iniziative di maggiore tutela di Gina Lollobrigida".

Gina Lollobrigida sarà ospite oggi a Domenica In. In collegamento ci sarà anche il suo legale, l'Avvocato Antonio Ingroia.