Giò Di Tonno si racconta: "Vent'anni di Notre Dame De Paris"

In occasione del 20esimo anniversario di Notre Dame de Paris, opera popolare in scena al Teatro Arcimboldi di Milano fino al 5 aprile, Giò Di Tonno si racconta in un'intervista a Today. “Quando la produzione di Notre Dame ti chiama è come se ti chiamasse la nazionale di calcio, come fai a dire di no?!”, dichiara l'attore e cantante a proposito dello spettacolo, che proprio vent'anni fa lo consegnò al successo.

Il suo Quasimodo vive ancora su quel palco, insieme al corpo di ballo, ai colleghi attori e alle magnifiche scenografie e musiche che rendono Notre dame un successo.

Giò racconta aneddoti positivi e negativi di questi 20 anni, le città col pubblico più caloroso, il suo rapporto da “boomer” con i social e i followers. Cocciante e la sua presenza ai live che provoca un pò di ansia (positiva) e tanto altro.