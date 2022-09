Giorgia Meloni contestata da un manifestante lgbt, lei replica: "Hai già le unioni civili"

E' iniziato subito con un fuoriprogramma, ieri sera, il comizio di Giorgia Meloni a Cagliari. Appena salita sul palco, la leader di Fratelli d'Italia è stata contestata da una ragazzo che ha fatto irruzione con una bandiera arcobaleno per chiedere il riconoscimento dei diritti della comunità Lgbt.

La possibile candidata premier del centrodestra si lascia avvicinare e indica la bandiera: "Me la vuoi lasciare?". Le parole del giovane non si sentono, ma la replica della Meloni è chiara: "Tu vuoi tante cose, ognuno vuole delle cose - risponde, chiedendo agli uomini della sicurezza di non allontanarlo -. Aspetta. Non devi scappare all'estero. Tu vuoi delle cose, io voglio il diritto di pensarla in maniera diversa. E' la democrazia. Si può non essere d'accordo e io e te non siamo d'accordo. Ci rispettiamo, non essendo d'accordo. Grazie per essere stato qui". E prima di salutarlo conclude: "Hai già le unioni civili, puoi fare quello che vuoi. Posso andare avanti? Grazie". Il ragazzo viene invitato a scendere e Giorgia Meloni incalza il pubblico: "Gli facciamo un applauso perché io rispetto il coraggio delle persone di difendere quello in cui credono. Io è una vita che ho il coraggio di difendere quello in cui credo".

Intorno al palco e nelle strade adiacenti sono scoppiati dei disordini su cui sta indagando la Digos. Quattro le persone denunciate per resistenza a pubblico ufficiale e turbativa di comizio, una trentina quelle idenificate. Tra loro il giovane salito sul palco.

GIORGIA MELONI CONTESTATA A CAGLIARI: un ragazzo LGBT+ sul palco con la bandiera arcobaleno.



"Io ho il diritto di pensarla diversamente da te. Hai già le unioni civili - le parole della leader di FdI al ragazzo - puoi fare quello che vuoi" ?#NO_ai_fascisti_d_ITALIA pic.twitter.com/RNmyGwWFat September 2, 2022

