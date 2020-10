Giovanni Allevi protagonista di una docuserie su RaiPlay: riprese iniziate a Roma | ANTEPRIMA TODAY

Sono iniziate a Roma, in questi giorni, le riprese di 'Allevi in the jungle', il primo progetto televisivo che vede protagonista Giovanni Allevi. Today è in grado di anticiparlo in anteprima, dopo aver incontrato il geniale pianista per le vie della Capitale.

Si tratta di una docuserie itinerante - prodotta da Twisterfilm - prossimamente in onda su RaiPlay, dove vedremo Allevi portare la sua musica in diverse città italiane. In questo viaggio il compositore incontrerà artisti di strada, con cui suonerà insieme, ma anche la gente del posto che si lascerà travolgere dalle sue note. Prima tappa, appunto, Roma. Giovanni Allevi è stato avvistato sulla terrazza del Pincio, poi al Mattatoio di Testaccio e al Gazometro. Proprio sotto al simbolo del quartiere Ostiense, domenica pomeriggio, in tanti sono stati attirati dalla musia del maestro, tra cui una crew di ballerini hip hop che ha danzato mentre lui suonava musica classica. Ed è solo l'inizio. Nei prossimi giorni, infatti, le riprese si sposteranno in altre città.

Back Home, il nuovo inedito di Giovanni Allevi è dedicato alla sua Ascoli Piceno

Tra le novità di Giovanni Allevi anche l'inedito 'Back Home', con cui omaggia la sua città, Ascoli Piceno. La composizione - che farà parte dello spot tv realizzato da Twisterfilm per il capoluogo marchigiano - è già disponibile su tutte le piattaforme digitali. Nel brano per pianoforte solo, armonia e magia si uniscono per celebrare una delle città medievali più belle d'Italia, già duramente colpita dal terremoto e dall'emergenza Covid. "Nel brano Back home - afferma il compositore - ho voluto raccontare la dolcezza e l'incanto di tornare nella propria città, quel senso di familiarità che scalda il cuore appena si intravedono i colori e i paesaggi in cui si è cresciuti. Ho accettato con entusiasmo la richiesta di essere testimonial di questo progetto, ed ho voluto farlo in maniera totalmente gratuita per contribuire con la mia presenza e le mie note, alla rinascita della mia città".