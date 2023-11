"Se domani non torno", la poesia dopo il delitto di Giulia Cecchettin è virale

Il dolore e la rabbia per la morte di Giulia Cecchettin, uccisa a 22 anni dall'ex fidanzato - catturato questa mattina in Germania, in fuga dopo l'omicidio - dilagno sui social. Elena, la sorella di Giulia, condivide da ieri tra le storie Instagram le parole di tante donne - attiviste, ma non solo - stanche di restare in silenzio dopo l'ennesimo femminicidio.

"Io non starò mai zitta, non mi farete mai tacere" ha scritto oggi, poco dopo l'arresto dell'assassino di sua sorella, e continua a lanciare appelli affinché le istituzioni intervengano seriamente per arginare questa emergenza ed evitare altre tragedie.

Dopo la scoperta del cadavere di Giulia, avvenuta ieri, c'è una poesia in particolare che sta invadendo i social. Rimbalza da un profilo all'altro, da nord a sud, è ovunque. Sono i versi scritti dall'attivista peruviana Cristina Torres Cáceres, impegnata per i diritti delle popolazioni indigene e l'educazione ambientale. Ma la poesia, del 2011, è contro i femminicidi e contro la violenza sulle donne. Anche la sorella di Giulia l'ha condivisa sui social e recita così: "Se domani sono io, se domani non torno, mamma, distruggi tutto. Se domani tocca a me, voglio essere l'ultima".