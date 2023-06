"Giulia Tramontano mi seguiva su Instagram". È polemica sull'influencer: "Sciacallo"

Questa mattina su Twitter è scoppiata una polemica in merito ad alcuni influencer che, una volta appresa la notizia della morte di Giulia Tramontano, hanno voluto dichiarare pubblicamente che la ragazza li seguiva su Instagram. Secondo molti, le parole degli influencer sarebbero sciacallaggio. Non a caso i messaggi sono stati successivamente rimossi.

A finire nello scandalo è stato in particolare Il Menestrelloh, content creator da mezzo milione di follower su Instagram e 60mila su Twitter, che ha scritto: "Mi dispiace troppo. Non la conoscevo ma mi seguiva su Instagram. E, insieme a lei, tutta la sua famiglia. Sono scioccato da quanto possa fare schifo un essere umano. Anche se questo non si può definire tale, è un mostro. Rip". A stretto giro è arrivato anche il post di Amedeo Venza, 134mila follower su Instagram: in questo caso il creator ha pubblicato (seppur con censura) i messaggi ricevuti in privato dalla donna, per poi aggiungere "Mi dispiace tantissimo non essere riuscito a leggere i suoi messaggi. Rip Giulia sarai per sempre col tuo bambino".

Una shitstorm, ovvero una tempesta mediatica, è piovuta addosso a entrambi. "Una ragazza incinta è stata uccisa dal fidanzato ma il primo pensiero del Menestrelloh è andare a vedere se lei lo seguiva su instagram ma vai a lavorare, scrive qualcuno. E ancora: "sciacallo", "cancellati dai social"

Mentre Il Menestrelloh per il momento non ha replicato, Venza ha tenuto a far sapere quanto segue: "Non era un modo per mettermi in mostra (per cosa poi?) ma una forma di gratitudine a questa ragazza che (come riportato nelle storie di ieri dove una sua amica mi ha contattato per chiedermi di divulgare la notizia della scomparsa) mi seguiva e si divertiva a commentare le mie storie. Chiedo comunque scusa a chi potrebbe essersi risentito per via di un racconto distorto". E ancora ha scritto Venza: "Vi insegno i valori, l'umiltà e la gratitudine fino al resto della vostra vita".

L'omicidio di Giulia Tramontano

Giulia Tramontano è stata uccisa a 29 anni dal fidanzato Alessandro Impagnatiello. È stato un omicidio premeditato: il barman ha ucciso la sua compagna e futura madre di suo figlio (Giulia era incinta di sette mesi, ndr) studiando come fare e come sbarazzarsi del corpo per poi tentare di depistare le indagini. Da alcuni mesi l'uomo aveva una relazione con un'altra donna.

nei tweet e nelle storie “rip giulia” ci tengono a specificare e sottolineare (+ postare screen) il fatto che Giulia li seguisse e avesse scritto loro dei messaggi, ma imparate a campare e a stare al mondo sti grandissimi falliti. pic.twitter.com/fVclH8d6Lv — soleil sorge supporter ? (@teamsoleilsorge) June 1, 2023