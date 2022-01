Giuliano Ferrara colpito da infarto, ricoverato in condizioni gravissime

Giuliano Ferrara è stato colpito da infarto. Il giornalista si trova nel reparto di rianimazione cardiologica dell'ospedale Misericordia di Grosseto, dove è arrivato nella tarda serata di ieri in condizioni disperate.

Il quadro clinico è molto critico. Sottoposto subito a un delicato intervento di angioplastica, l'operazione è riuscita ma le sue condizioni restano gravissime.

Il giornalista, 71 anni, ha accusato il malore mentre si trovava nella sua casa di Scansano, in Maremma, intorno alle 23. Soccorso dagli operatori del 118 intervenuti sul posto, il fondatore del Foglio - ed ex ministro del governo Berlusconi - è stato trasportato con urgenza in ospedale.