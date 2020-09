Tommaso Zorzi si sbottona: "Non ho un padre, per questo non mi fido degli uomini"

Tommazo Zorzi rivela un nuovo lato di sé. Dopo essersi imposto come uno dei concorrenti più divertenti del Grande Fratello Vip, l'influencer 25enne racconta un aspetto molto privato della sua vita, ovvero il rapporto con il padre. Un legame molto delicato, il loro, segnato da un silenzio che va avanti da otto anni.

Ad invogliare Tommaso a parlare del papà è stato l'incontro di Guenda Goria con il padre Amedeo avvenuto ieri sera in diretta televisiva: un momento commovente in cui entrambi hanno faticato a trattenere le lacrime. E che lo ha colpito particolarmente, al punto da sfogarsi per la prima volta sul tema insieme ad Enock Balotelli.

In sostanza l'influencer sente di non aver alcune legame con il padre, dal quale è separato da un muro di indifferenza: "Un genitore non deve mai pensare che il figlio non abbia più bisogno di lui, anche se affermato ed adulto. Io non ho un papà, è l’ultima persona che chiamerei, penso che lui abbia messo in ordine le sue priorità ed io non sono tra quelle." E ancora: "Questo aspetto mi manca completamente, mio padre non mi dà un abbraccio da 8 anni. Da quando si sono separati i miei non l’ho più visto, non poter contare sulla figura di un padre mi ha portato a non fidarmi delle figure maschili in generale".

La situazione familiare di Tommaso ha influenza anche sul suo modo di relazionarsi. Il ragazzo afferma di essere portato per istinto ad avere a che fare con le donne anziché con gli uomini. Enock risponde di averlo notato di averlo notato.

E proprio ad Enock che gli chiede se ha provato a riallacciare i rapporti, la webstar risponde che il papà non riconosce il problema come reale ed anzi tende a sottovalutarlo. "Magari mi chiama per dirmi bravo, per un articolo che legge sul giornale", prosegue. E' probabile però che, proprio come avvenuto con Guenda Goria, proprio dopo questo sfogo il padre di Tommaso deciderà di varcare la Porta Rossa per un confronto diretto con il figlio.