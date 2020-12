Gf Vip, in onda anche il 31 dicembre

Il Gf Vip terrà compagnia a tutti gli italiani anche il 31 dicembre 2020. la notizia era già nell'aria, ma questa sera Signorini ha ufficializzato la cosa. "Faremo insieme anche il Capodanno. Scannatevi che fa bene allo share".

Chi ha deciso di abbandonare la casa?

Signorini le ha provate tutte ma la risposta di Elisabetta Gregoraci è sempre e solo "No". La showgirl ha deciso di abbandonare la casa più spiata d'Italia. I concorrenti hanno potuto scegliere se rimanere o meno a seguito della comunicazione dalla produzione del prolungamento del programma.

Questa sera è stata la sera della verità e oltre alla showgirl anche Oppini ha deciso di abbandonare. Dayane Mello prima aveva deciso di abbandonare, ma dopo una chiamata con la madre di Stefano Sala - il padre della sua bambina Sofia - ha cambiato idea e quindi rimarrà.

Con Elisabetta però Signorini ha provato il tutto per tutto, una vera e propria captatio benevolentiae che non è riuscita a smuovere la decisione di Elisabetta. Ma il padrone di Casa ha saputo toccare il tasto giusto: Pierpaolo Pretelli. Quando ha nominato il coinquilino e proposto di stare un giorno solo loro due, l'ex moglie di Briatore non ha potuto dire di no e così, invece di uscire questa sera (4 dicembre) uscirà lunedì 7 dicembre dopo una giornata in "cucurio".